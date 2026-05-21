Aliyev ile Macron telefonda görüştü

Aliyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Macron'un kendisini telefonla aradığını belirtti.

Görüşmede Azerbaycan-Fransa ikili ilişkilerinde gündemdeki konuları ele aldıklarını bildiren Aliyev, karşılıklı ilgi uyandıran konular hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.



Aliyev, görüşmede ayrıca bölgesel ve küresel gelişmelerin de değerlendirdiklerini kaydetti.

Macron da görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fransa'nın Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barış sürecine verdiği desteği ve sürecin devam etmesinin önemini yineledim." ifadelerini kullandı.