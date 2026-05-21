21 Mayıs 2026 Perşembe / 5 ZilHicce 1447
Dünya

Aliyev ile Macron telefonda görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA21 Mayıs 2026 Perşembe 13:27 - Güncelleme:
Aliyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Macron'un kendisini telefonla aradığını belirtti.

Görüşmede Azerbaycan-Fransa ikili ilişkilerinde gündemdeki konuları ele aldıklarını bildiren Aliyev, karşılıklı ilgi uyandıran konular hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.

Aliyev, görüşmede ayrıca bölgesel ve küresel gelişmelerin de değerlendirdiklerini kaydetti.

Macron da görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fransa'nın Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barış sürecine verdiği desteği ve sürecin devam etmesinin önemini yineledim." ifadelerini kullandı.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.