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Dünya

Aliyev ile Paşinyan, Münih'te bir araya geldi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bugün Almanya'nın Münih kentinde Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde Almanya Başbakanı Olaf Scholz ev sahipliğinde bir araya geldi.

DHA17 Şubat 2024 Cumartesi 16:35 - Güncelleme:
Aliyev ile Paşinyan, Münih'te bir araya geldi
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Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan görüşmeyle ilgili "Toplantıda iki ülke arasındaki barış anlaşmasına ilişkin müzakereler, ilişkilerin normalleştirilmesi, sınırların sınırlandırılması konuları ele alındı. Dışişleri Bakanlıklarına yakın zamanda barış anlaşması ve sınır sınırlama komisyonu toplantısı yapılması talimatı verildi.

İki ülke arasında COP29 sırasında kaydedilen karşılıklı uzlaşma ve ilerleme olumlu değerlendirildi" açıklaması yapıldı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan ise "Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin normalleşme süreci, bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik adımlar ele alındı. Barış anlaşmasına ilişkin çalışmalara devam edilmesi konusunda mutabakata varıldı" denildi. Almanya Başbakanı Scholz üçlü toplantıya dair "Almanya ve Avrupa, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış müzakerelerini ellerinden geldiğince desteklemeye hazırdır. Bunu her iki ülkeyle yaptığım görüşmelerde de doğruladım. Her iki tarafın da açık sorunları yeni şiddet olayları olmadan çözme konusunda anlaşmaya varması iyi bir şey" açıklamasını yaptı.

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