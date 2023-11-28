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Dünya

Aliyev imzaladı: Karabağ Üniversitesi kurulacak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Hankendi'de Karabağ Üniversitesi kurulmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

AA28 Kasım 2023 Salı 12:28 - Güncelleme:
Aliyev imzaladı: Karabağ Üniversitesi kurulacak
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Aliyev'in imzaladığı kararnamede, Ermeni işgalinden kurtarılan bölgelerin ekonomik potansiyeli, imar ve inşaat çalışmaları ile iş gücü piyasasının taleplerinin, bölgede yüksek nitelikli personel yetiştiren yükseköğretim kurumunun örgütlenmesi ihtiyacını doğurduğu belirtildi.

Kararnamede, bölgenin sosyoekonomik ihtiyaçlarına uygun olarak yüksek vasıflı personel talebini karşılamak ve eğitim geleneklerini korumak amacıyla Hankendi'de Azerbaycan Cumhuriyeti Bilim ve Eğitim Bakanlığına bağlı yükseköğretim kurumu temelinde kamu tüzel kişiliğine sahip "Karabağ Üniversitesi" kurulması kararı verildiği bildirildi.

Karabağ bölgesindeki ilk yükseköğretim kurumu, 1969'da açılan Azerbaycan Pedagoji Enstitüsü şubesi oldu. 1973 ile 1988 arasında üniversite olarak faaliyet gösteren bu kurum, Ermenistan'ın bölgeyi işgaliyle kapandı.

  • Karabağ Üniversitesi
  • Aliyevin kararı
  • Azerbaycan eğitim

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