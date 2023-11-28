Aliyev imzaladı: Karabağ Üniversitesi kurulacak

Aliyev'in imzaladığı kararnamede, Ermeni işgalinden kurtarılan bölgelerin ekonomik potansiyeli, imar ve inşaat çalışmaları ile iş gücü piyasasının taleplerinin, bölgede yüksek nitelikli personel yetiştiren yükseköğretim kurumunun örgütlenmesi ihtiyacını doğurduğu belirtildi.

Kararnamede, bölgenin sosyoekonomik ihtiyaçlarına uygun olarak yüksek vasıflı personel talebini karşılamak ve eğitim geleneklerini korumak amacıyla Hankendi'de Azerbaycan Cumhuriyeti Bilim ve Eğitim Bakanlığına bağlı yükseköğretim kurumu temelinde kamu tüzel kişiliğine sahip "Karabağ Üniversitesi" kurulması kararı verildiği bildirildi.

Karabağ bölgesindeki ilk yükseköğretim kurumu, 1969'da açılan Azerbaycan Pedagoji Enstitüsü şubesi oldu. 1973 ile 1988 arasında üniversite olarak faaliyet gösteren bu kurum, Ermenistan'ın bölgeyi işgaliyle kapandı.