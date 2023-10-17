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Dünya

Aliyev: Karabağ sorunu ebediyen kapandı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ sorununun ebediyen kapandığını söyledi.

AA17 Ekim 2023 Salı 14:33 - Güncelleme:
Aliyev: Karabağ sorunu ebediyen kapandı
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Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılışının 3. yılında Fuzuli kentini ziyaret etti ve burada ata yurtlarına dönen vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşlarla sohbet eden Aliyev, diğer kentler gibi Fuzuli'nin de işgal döneminde Ermeniler tarafından tamamen yıkıldığını hatırlatarak, işgalden sonra Azerbaycan devletinin burada yeni bir kent inşa ettiğini belirtti.

Aliyev, 800'den fazla Fuzuli sakininin kente dönerek yerleştiği bilgisini vererek, "Yıl sonuna kadar Fuzuli'de yaklaşık 2 bin kişi yaşayacak. Büyük Dönüş Programı'nın ilk aşamasında, 2026'nın sonunda Fuzuli'ye 22 bin vatandaşımız dönmüş olacak. Bu tarihe kadar genel olarak Karabağ ve Doğu Zengezur'a 140 bin insan yerleşmiş olacak." ifadesini kullandı.

İşgal döneminde bazı yabancı ülkelerin Karabağ'dan vazgeçmesi için Azerbaycan'ı ikna etmeye çalıştığını hatırlatan Aliyev, "Sorunun savaş yoluyla çözümü yoktur diyorlardı. Biz, (savaş yoluyla) çözülebileceğini kanıtladık ve konu kapandı. Karabağ sorunu ebediyen kapandı. Ayrılıkçıların defteri sonsuza kadar kapandı." dedi.

Aliyev, zaferi canlarını vatan için feda eden kahraman askerlere borçlu olduklarını ve şehitleri hiçbir zaman unutmayacaklarını vurguladı.

Fuzuli'nin kent merkezi ve köylerinin çoğu, 1993'te Ermenistan ordusunca işgal edilmişti.

Arazisi 1386 kilometrekare olan Fuzuli'de, işgalden önce 144 bin Azerbaycanlı yaşıyordu.

Fuzuli'nin Ermenistan güçlerine karşı 1990'lı yıllarda 1100'den fazla şehit verdiği biliniyor. Ermenistan güçlerinin saldırılarında yaklaşık 1500 Fuzulili yaralanmış, 155 çocuk ise anne ve babasını kaybetmişti.

Azerbaycan ordusu, 17 Ekim 2020'de Fuzuli'yi işgalden kurtarmıştı.

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