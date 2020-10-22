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Dünya

Aliyev: Karabağ'a barış gücü ve gözlemci gönderilmesine karşı çıkmıyorum

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Karabağ'a barış gücü ve gözlemci gönderilmesine karşı çıkmıyorum. Bakü kendi koşullarını sunacak.

22 Ekim 2020 Perşembe 13:44 - Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 13:44
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