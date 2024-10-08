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Dünya

Aliyev: Laçın'ın kültür başkenti ilan edilmesi Azerbaycan tarafından büyük minnettarlıkla karşılandı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Laçın şehrinin 2025'te Bağımsız Devletler Topluluğunun (BDT) kültür başkenti statüsünü alacağını belirterek 'Laçın, yaklaşık 30 yıl boyunca Ermenistan işgali altında kaldı. Bu şehir, işgal döneminde tamamen yıkıldı. Bugün Laçın yeniden kuruldu ve burada yeni hayat başladı.' dedi.

AA8 Ekim 2024 Salı 22:19 - Güncelleme:
Aliyev: Laçın'ın kültür başkenti ilan edilmesi Azerbaycan tarafından büyük minnettarlıkla karşılandı
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Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Aliyev'in Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen BDT Liderler Zirvesi'nde konuştuğu belirtildi.

Aliyev, konuşmasında, Azerbaycan'ın 11-22 Kasım tarihlerinde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'na (COP 29) ev sahipliği yapacağını hatırlatarak 200'e yakın ülkenin oybirliğiyle bu konferansın Bakü'de yapılması kararını, uluslararası toplumun Azerbaycan'a duyduğu saygının bir göstergesi olarak değerlendirdiklerini belirtti.

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"350 BİN AZERBAYCANLI YAŞAMINI YİTİRDİ"

2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nın mağlup edilmesinde Azerbaycan'ın katkılarına değinen Aliyev, "O dönemde nüfusu 3 milyon 400 bin olan Azerbaycan'dan yaklaşık 700 bin kişi cepheye gitti. Savaşta 350 bin Azerbaycanlı yaşamını yitirdi. 130 Azerbaycanlıya 'Sovyetler Birliği Kahramanı' unvanı verildi. Savaş yıllarında cepheye gönderilen petrolün yüzde 80'ini, makine yağlarının ise yüzde 96'sını Azerbaycan sağladı." dedi.

ALİYEV'DEN LAÇIN MESAJI

Aliyev, Azerbaycan'ın Laçın şehrinin gelecek yıl BDT Kültür Başkenti statüsünü alacağını hatırlatarak "Laçın, yaklaşık 30 yıl boyunca Ermenistan işgali altında kaldı. Bu şehir, işgal döneminde tamamen yıkıldı. Bugün Laçın yeniden kuruldu ve burada yeni hayat başladı. Daha önce yerinden edilen Laçınlılar yurtlarına geri döndü. Laçın'ın kültür başkenti ilan edilmesi hem Laçınlılar hem de tüm Azerbaycan halkı tarafından büyük minnettarlıkla karşılandı." diye konuştu.

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