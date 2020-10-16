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Dünya

Aliyev, Rus ajansına konuştu: Azerbaycan hiçbir koşulda Karabağ'ın işgaline rıza göstermez

Rus haber ajansı Ria Novosti'ye konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Karabağ'ın Azerbaycan için kurtuluş savaşı olduğunu belirterek, 'Azerbaycan hiçbir koşulda Karabağ'ın işgaline rıza göstermez.' açıklamasında bulundu.

16 Ekim 2020 Cuma 07:59 - Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 08:13
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Rus haber ajansı Ria Novosti'ye konuştu, aynı sorulara cevap verdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, kırmızı çizgilerini bir kez daha açıkladı, hiçbir koşulda taviz yok mesajı verdi.

"Bizim tutumumuz her zaman çok yapıcı ve tutarlıydı, kırmızı çizgilerimizi çok net bir şekilde belirttik. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü hiçbir koşulda ihlal edilemez, Azerbaycan hiçbir koşulda Dağlık Karabağ'ın işgaline rıza göstermez."

Aliyev, her savaşın vahşet olduğunu ancak Azerbaycan halkı için bir kurtuluş, Ermenistan için ise istila savaşı olduğunu aktardı.

ALİYEV PARALI ASKER İDDİALARINI YALANLADI

Aliyev, paralı askerlerin Azerbaycan ordusu saflarında yer aldığı iddiasını ise kesin bir dille yalanlayarak, "Askeri anlamda yabancı bir katılıma ihtiyacımız yok. Ordumuz 100 binden fazla askerden oluşuyor, şu an sahip olduğumuz askeri birlikler verilen her görevi yerine getirme becerisine sahip" dedi.

PAŞİNYAN'DAN İTİRAF: DURUMUMUZ ÇOK ZOR

Ermenistan Başbakanı Paşinyan ise cephede çok zor durumda olduklarını itiraf etti, kayıplarının çok olduğunu söyledi.

Uzlaşmaya hazır olduklarını ileri süren Paşinyan, Ermenistan'ın sivil yerleşimlere yönelik saldırılarını gözardı etti, "Moskova'da kabul edilen adımları uygulamaya hazırız" dedi. 

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