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Dünya

Aliyev, Rusya ziyaretini iptal etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesi nedeniyle Rusya ziyaretini iptal etti.

AA25 Aralık 2024 Çarşamba 13:12 - Güncelleme:
Aliyev, Rusya ziyaretini iptal etti
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Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere Rusya'nın St. Petersburg kentine gitmek üzere olan Aliyev, uçakta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü.

Aliyev, AZAL uçağının kazası nedeniyle BDT Zirvesi'ne katılamayacağını ve geri dönme kararı aldığını Putin'e iletti.

Aliyev ve Putin, Azerbaycan ve Rusya vatandaşlarının da bulunduğunu uçakta hayatını kaybedenler dolayısıyla birbirlerine taziye dileklerinde bulundu.

Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, Aktau yakınlarında düşmüştü.

AZAL, uçakta 62 yolcu ve 5 kişilik mürettebat bulunduğunu duyurmuştu.

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