Aliyev, Rusya'dan tazminat talep etti

Aliyev, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağında hayatını kaybeden iki pilot ile bir kabin görevlisi için düzenlenen törenin ardından Azerbaycan Devlet Televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Azerbaycan'a ait sivil yolcu uçağının "Rus hava sahasında, Grozni şehri yakınlarında dışarıdan darbe aldığını" bildiren Aliyev, "uçağın radyoelektronik araçlarla kontrol edilemez hale geldiğini, kuyruk kısmının da yerden açılan ateşle büyük ölçüde hasar gördüğünü" söyledi.

- "DOSTUMUZ OLAN ÜLKENİN, UÇAĞIMIZA ATEŞ AÇMASI KİMSENİN AKLINA GELMEZDİ"

Aliyev, uçağın düşme nedeni olarak önce kuş çarpması ihtimalinin gösterildiğini hatırlatarak, "Belki de uçak darbe aldığında pilot bunu kuş çarpması sanmıştı. Çünkü dostumuz olan ülkenin, uçağımıza ateş açması kimsenin aklına gelmezdi. Fakat maalesef Rusya'da bazı çevreler bu ihtimal (kuş çarpması) üzerinde durdu. Bizi üzen ve şaşırtan şeylerden biri de Rus resmi makamlarının uçakta gaz tüpü patlaması iddiasını ortaya atmalarıydı. Bu, Rus tarafının konuyu örtbas etmek istediğini açıkça ortaya koyuyordu. Elbette uçağımız kazara düşürüldü. Burada kasıtlı terör eylemi söz konusu değildir. Dolayısıyla suçun itirafı, dost ülke sayılan Azerbaycan'dan özür dilemek, olayı kamuoyuna duyurmak, yapılması gerekenlerdi. Maalesef ilk üç gün Rusya'dan saçma sapan varsayımlardan başka bir şey duymadık." şeklinde konuştu.

Olayın ayrıntılı şekilde araştırılacağından hiçbir şüphe duymadığını kaydeden Aliyev, "Rusya, olayın Bağımsız Devletler Topluluğu Devletlerarası Havacılık Komitesi tarafından araştırılmasını önerdi. Kategorik olarak reddettik. Sebebi açık. Çünkü bu kurumun ağırlıklı olarak Rus yetkililerden oluştuğu ve kurumun başında Rus vatandaşlarının olduğu bir sır değil. Kazanın hemen ardından Rusya'nın adil ve yeterli adımlar attığını görseydik belki itiraz etmezdik ancak konunun örtbas edilmeye çalışıldığını açıkça gördük." ifadelerini kullandı.

Aliyev, Rusya'dan beklentilerine ilişkin ise şunları söyledi:

"Taleplerimizi Rus tarafına açıkça ifade ettik ve resmen ilettik. Öncelikle Rusya tarafının Azerbaycan'dan özür dilemesi gerekiyordu. İkincisi suçunu itiraf etmesi gerekiyor. Üçüncüsü, suçluları cezalandırmalı, cezai sorumluluğa tabi tutmalı, Azerbaycan devletine ve yaralanan yolcu ve mürettebata tazminat ödemelidir. Bunlar bizim şartlarımız. Bunlardan ilki dün zaten sağlandı. Umarım diğer şartlarımız da kabul edilir. Bütün bu şartlar adildir. Burada olağanüstü bir gereklilik veya sorun yoktur ve uluslararası deneyime, normal insan davranışına dayanmaktadır. Umarım şartlarımız kabul edilir."

DÜŞÜRÜLEN AZERBAYCAN UÇAĞINDA YAŞAMINI YİTİREN MÜRETTEBAT TÖRENLE DEFNEDİLDİ

Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda, olayda yaşamını yitiren kaptan pilot İgor Kşnyakin, ikinci pilot Aleksandr Kalyaninov ve kabin görevlisi Höküme Aliyeva için tören düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva, devlet yetkilileri, AZAL çalışanları ve yaşamını yitiren kişilerin yakınları katıldı.

Azerbaycan Milli Marşı'nın çalındığı törende, hayatını kaybeden mürettebat ve yolcular için saygı duruşunda bulunuldu.

Törenin ardından cenazeler, defnedilmek üzere devlet yetkilileri ve ülke için hizmetleri bulunan kişilerin mezarlarının yer aldığı 2. Fahri Hıyaban'a götürüldü.

AZAL pilotlarının omuzladığı cenazeler için Fahri Hıyaban'da da tören yapıldı. Törene Başbakan Ali Asadov, hükümet üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kşnyakin ve Kalyaninov, Hristiyan din adamlarının dualarıyla Ortodoks geleneklerine göre defnedilirken, kabin görevlisi Aliyeva cenaze namazının ardından toprağa verildi.