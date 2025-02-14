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Dünya

Aliyev, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yı tebrik etti: Gerekli desteği sağlamaya hazırız

Yeni görevinden dolayı Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı kutlayan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Suriye'ye geçiş döneminde gerekli destek ve yardımı sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.

AA14 Şubat 2025 Cuma 20:11 - Güncelleme:
Aliyev, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yı tebrik etti: Gerekli desteği sağlamaya hazırız
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Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Şara'ya mesaj gönderdi.

Aliyev mesajında, Şara'yı göreve başlaması dolayısıyla kutladı ve başarılar diledi.

Azerbaycan ile Suriye arasında dostane ve işbirliğine dayalı ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini belirten Aliyev, "Azerbaycan, ülkenizin bu önemli geçiş döneminde gerekli destek ve yardımı sağlamaya hazırdır. Azerbaycan-Suriye ilişkilerinin niteliksel olarak yeni bir düzeye taşınması ve işbirliğimizin yeni içeriklerle zenginleştirilmesi için güzel fırsatlar oluştu. Bu vesileyle sizi Azerbaycan'a davet ediyorum. Size en iyi dileklerimi iletiyor, dost Suriye halkına barış, güvenlik ve refah diliyorum." ifadelerini kullandı.

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