Aliyev talimat verdi! Yarın başlıyor: Türkiye ile iş birliği içinde yola çıktık

AA 31 Aralık 2020 Perşembe 12:20 - Güncelleme: 31 Aralık 2020 Perşembe 13:56

Bayramlı, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla TABİB tarafından uygulamaya konulacak sağlık güvencesi sistemini AA muhabirine anlattı.

Zorunlu sağlık güvencesi sistemini hayata geçirmek için ülkedeki yaklaşık 3 bin 500 hastanenin TABİB bünyesine alındığını belirten Bayramlı, hastaneleri bu uygulamanın taleplerine uygun hale getirmek için reformlar gerçekleştirmek üzere yola çıktıklarını kaydetti.

Bayramlı, zorunlu sağlık güvencesi sisteminin aslında 2020'de devreye girmesi gerektiğini fakat salgın nedeniyle ertelendiğini belirterek "Ülkenin kuzey bölgesinde pilot uygulama olarak projeyi başlattık ve şu an 23 ilimizde genel sağlık güvencesi uygulaması devam ediyor. Genel sağlık güvencesi alanında Türkiye ile ajansımız arasında sıkı iş birliği ve bilgi alışverişi gerçekleştirdik. Yola öyle çıktık." dedi.

Salgının ortaya çıkardığı sorunların çoğunu geride bıraktıklarını ve salgınla mücadelede tecrübe kazandıklarını ifade eden Bayramlı, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla bundan sonraki dönemde herhangi bir erteleme söz konusu değil. 1 Ocak 2021'den itibaren ülke genelinde Bakü hariç genel sağlık güvencesi sistemi uygulanmaya başlayacak. 1 Nisan 2021'de de Bakü ve çevresindeki illerde bu proje hayata geçirilecek. Bununla da ülkemizin genelinde genel sağlık güvencesi uygulaması gerçekleşmiş olacak."

Bayramlı, sağlık güvencesinin mevcut tıbbi hizmetlerin büyük kısmını kapsadığını bildirerek "Vatandaşlarımız ülkemizin tüm bölgelerinde tıbbi hizmet alabilecek. Tıbbi hizmet onlar için ulaşılabilir ve tamamen ücretsiz olacak." dedi.