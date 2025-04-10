Aliyev: Türk ordusu Avrupa'nın en güçlüsü

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, "Yeni Dünya Düzenine Doğru" temalı 7. Uluslararası Azerbaycan Diplomatik Üniversitesi (ADA) Siyasi Forumu başladı. Gerçekleştirilen foruma, 44 ülkeden 80'den fazla uluslararası uzman ve düşünce kuruluşu temsilcisi katıldı. Foruma katılan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev konuşma yaparak, katılımcıların sorularını yanıtladı. Ermenistan'a yeni müttefikleri tarafından ölümcül silahlar sağlanmaya başlandığını belirten Aliyev, "Bu durum bölgede barış ve istikrara hiçbir şekilde hizmet etmiyor" dedi.

Savaş sonrası durumun nasıl gelişeceğinin büyük ölçüde Ermenistan'a bağlı olduğunu belirten Aliyev, "Toprak bütünlüğümüzü ve egemenliğimizi yeniden sağladık, ayrılıkçılığı ortadan kaldırdık, sınırlarımızın dokunulmazlığını sağladık. Bu mesele bizim için kapanmıştır. Ancak bu gelecek tehditleri hesaba katmayacağımız anlamına gelmiyor. Her an kendimizi savunmaya hazır olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın Bağlantısızlar Hareketi'ne 4 yıl başkanlık yaptığını belirten Aliyev, "Hareket belli bir zayıflama yaşadığı dönemde, Azerbaycan harekete yeni dinamikler getirdi ve başarıyla işleyen bir parlamento platformu oluşturdu. Ayrıca bir gençlik platformu da kurduk. Aynı zamanda Bağlantısızlar Hareketi'nin kurumsal gelişimine dikkat ediyoruz ve onu çok etkili bir uluslararası hareketi dönüştürmek için çabalıyoruz" dedi.

"TÜRKİYE VE İSRAİL ARASINDA YAŞANACAK HERHANGİ BİR ANLAŞMAZLIK BİZİ ENDİŞELENDİRİYOR"

'Türkiye ve İsrail arasında olan gerginliği azaltmak için Azerbaycan'ın herhangi bir rolü var mı sorusunu' cevaplayan Aliyev, "Her iki ülke Azerbaycan'ın yakın dostudur. Türkiye ile biz müttefik ülkeleriz. 2021 yılında Şuşa Beyannamesi'ni imzaladık ve resmi olarak müttefikiz. Her ne kadar müttefiklik ilişkilerimiz uzun yıllardır sürüyor olsa da bunu resmi bir prosedürle teyit etmiş olduk. İsrail de Azerbaycan için dost bir ülkedir. Uzun yıllardır bu karşılıklı dostluk, çeşitli zorlu durumlarda kendini göstermiştir. Bu nedenle iki ülke arasında yaşanan herhangi bir anlaşmazlık bizi endişelendiriyor. Bu artık bilinen bir gerçektir. Türkiye ile İsrail arasında gerçekleşen ilk uzlaşmada Azerbaycan arabuluculuk yapmıştır. Bu bugün iki ülke arasında yaşanan ilk kriz değildir, bu ikinci krizdir. Yakın geçmişe baktığımızda ilk kriz döneminde bu iki ülkeyi birbirine yaklaştırmak için aktif bir rol oynadık. Azerbaycan bu süreçte yalnız değildi ama öncü bir rol üstlendi" ifadelerini kullandı.

"TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI'NIN DAHA SONUÇ ODAKLI OLMASINI İSTERİZ"

Azerbaycan'ın Türk dünyası ile iş birliğini her zaman desteklediğini belirten Aliyev, "Bizi tarihimiz ve etnik köklerimiz birleştiriyor. Dillerimiz arasında benzerlikler var, kültürlerimiz arasında benzerlikler var, geleneklerimiz de oldukça benzer. Biz Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) daha güçlü ve daha sonuç odaklı olmasını isteriz. Bu konuda Azerbaycan her zaman elinden gelenin en iyisini yapmıştır. Üye devletler arasındaki karşılıklı ilişkilere gelince çok iyi bir ilişkilerimiz var" diye konuştu.

"UKRAYNA'DA ATEŞKES ASLA SAVAŞI DURDURMAZ"

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşa da değinen Aliyev, "Biz her zaman Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini destekledik, destekliyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz. Biz kendimiz işgalden acı çektik, toprak bütünlüğümüzün ihlaliyle acı çektik. Bu durumu tamamen anlayarak ifade ediyoruz. Bugün kime sorsanız savaş derhal bitsin der. Ama esas soru bunun nasıl olacağı ve geçici bir ateşkese dayalı kalıp kalmayacağıyla ilgilidir. İki aktif savaşta yer almış bir ülke olarak, biz diyebiliriz ki ateşkes asla savaşı durdurmaz. Bu, geçici bir duraklamadır. Ülkeler yeniden toparlanıp harekete geçebilir. Ukrayna'nın uluslararası tanınmış topraklarını barış anlaşması ile kaybetmesi gerçekçi olmaz. Savaşı bitirelim demek kulağa hoş gelse de sonrasında ne olacağını iyi düşünmek gerekiyor. Rusya ile Ukrayna arasında yakın gelecekte barış sağlanması gerçekçi görünmüyor. Rusya, işgal ettiği toprakları ilhak etti ve bundan nasıl vazgeçebilir? Ukrayna ise dünya tarafından tanınan topraklarından nasıl feragat edebilir? Maalesef, savaşlar ancak taraflardan biri kapitülasyon imzaladığında sona erer" ifadelerine yer verdi.

"ABD İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR ORTAK OLABİLİRİZ"

Azerbaycan'ın Güney Kafkasya'nın önde gelen ülkesi olduğunu hatırlatan Aliyev, "Bağlantısızlar Hareketi'nde güçlü bir konumumuz ve Orta Asya ile iyi ilişkilerimiz var. Ekonomik açıdan güçlüyüz, enerji kaynaklarına sahibiz ve ordusunu savaş meydanında kanıtlamış bir ülkeyiz. Bu nedenle biz Amerika Birleşik Devletleri için çok önemli bir ortak olabiliriz. Trump yönetiminin mevcut politikaları daha çok ABD'nin ulusal çıkarlarına dayanmaktadır. Şunu da belirtmeliyim ki şu anda ABD ile kurulan güçlü ilişkiler, bu bölge açısından büyük önem taşımaktadır" dedi.

"AVRUPA'DA ELEKTRİK ENERJİSİ KITLIĞI YAŞANACAK"

Avrupa'nın enerji güvenliğiyle ilgili önemli sorunları olduğunu belirten Aliyev, "Bugün belki durumu istikrarlı görüyor olabilirler. Ancak biz sanayinin talebi ve yeşil enerjiye olan ihtiyacın hacmiyle ilgili rakamları biliyoruz. Tüm yeşil dönüşüm çabalarına rağmen Avrupa'da elektrik enerjisi kıtlığı yaşanacaktır ve tam da bu nedenle Karadeniz'in altından Azerbaycan-Romanya arasında 4 gigavat gücünde bir kablo inşasıyla ilgileniliyor. Yani bugün Avrupa Komisyonu o pembe gözlüklerini çıkarmalı ve dünyaya gerçekçi bir gözle bakmalıdır. Azerbaycan gibi devletlere değer vermelidirler" diye konuştu.

"İRAN'LA İYİ İLİŞKİLER KURMAK İSTİYORUZ"

İran ve Azerbaycan ilişkilerine de değinen Aliyev, "İran'daki seçim sürecinde yaşanan gelişmeler bizi memnun etti. İran'dan olumlu mesajlar aldık. Biz tüm komşularımızla özellikle İran'la iyi ilişkiler kurmak istiyoruz. İran ile geniş bir ulaşım ve ekonomik gündemimiz bulunmaktadır. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın bu ay Azerbaycan'ı ziyaret etmesini bekliyoruz. Bu ziyaret, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel gelişmeler açısından önemli olacak" dedi.

AZERBAYCAN'DAN KKTC'YE TAM DESTEK

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Türk Devletleri Teşkilatı'nda gözlemci statüsü almasında Azerbaycan'ın aktif rol oynadığını hatırlatan Aliyev, "Bu konuda aktif olarak mücadele eden ülkeler arasındayız. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, teşkilatın Şuşa şehrinde yapılan gayri resmi zirve toplantısına davet edildi ve orada yer aldı. Kuzey Kıbrıs'ın bayrağı da o toplantıda dalgalanıyordu. Biz her zaman kardeşlerimizin yanındayız. Politikamız her zaman net olmuştur. Bu alanda başka bir gündemimiz yoktur. Sadece kardeşlerimize devletlerini koruyabilmeleri için nasıl yardımcı olabileceğimizi düşünüyoruz. Tarih ve yaptıkları açısından bunu hak ediyorlar" şeklinde konuştu.

BM Genel Sekreteri'nin referandum duyurusu yaptığında Kıbrıs Türk tarafının birleşmeye 'evet' oyu verdiğini, Rum kesimi temsilcilerinin ise 'hayır' oyu kullandığını hatırlatan Aliyev, "Bakın, ne oldu? Kıbrıs Rum Kesimi Avrupa Birliği'ne kabul edildi. Bu adil mi? Yani bu çifte standartların açık bir örneğiydi ve politikacılar bundan bahsetmek istemiyor. Yani başlarını ağrıtmak istemiyorlar ve bu konuda konuşurlarsa, onlara baş ağrısından başka problemler de çıkabilir. Bu yüzden Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerimize şunu söylemek istiyorum, biz her zaman yanınızda olacağız ve ülkenizin bağımsız bir devlet olarak kurulmasını ve uluslararası toplum tarafından tanınmasını sağlayacağız" dedi.

Aliyev sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

Türk ordusunun Avrupa'nın en güçlü ordusu olduğu bilinmektedir. Azerbaycan askeri yeteneklerini de gösterdi. Yani bunları da eklersek gerçekten küresel düzeyde uluslararası faaliyetlerin merkezi haline gelebiliriz. Özellikle bazı kuruluşlara baktığınızda iç çekişmeler, güvensizlik, karşılıklı güven eksikliği açıkça ortaya çıkar. Avrupa Birliği'nden bahsettim. NATO'dan da bahsedebilirim. Hepimiz biliyoruz ki bazı NATO üye ülkeleri şu anda 5. Maddeyi değerlendiriyor. NATO içinde bunun dikkate alınacağı ihtimaline dair bir güvensizlik var ve NATO hala küresel düzeyde en güçlü uluslararası örgütlerden biri. Bu nedenle daha aktif olmamız gerekiyor. Belki doğru kelime değil ama boşluğu doldurmamız, en azından uçsuz bucaksız Avrasya coğrafyasında karar alma merkezi olmamız gerekiyor.