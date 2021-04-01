İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
01 Nisan 2021 Perşembe / 19 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,129
  • EURO
    9,584
  • ALTIN
    449.087
  • BIST100
    1421.94
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Aliyev, Türk SİHA'larının hakkını teslim etti: Önemli rol oynadı
Dünya

Aliyev, Türk SİHA'larının hakkını teslim etti: Önemli rol oynadı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Baykar ürünlerinin Karabağ savaşında önemli rol oynadığı vurgusunda bulundu.

AA01 Nisan 2021 Perşembe 15:47 - Güncelleme: 01 Nisan 2021 Perşembe 15:47
ABONE OL

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Baykar ürünlerinin Azerbaycan topraklarının işgalden kurtarılmasında düşman teçhizatlarının imha edilmesinde önemli rol oynadığını söyledi.

Aliyev, temaslarda bulunmak için Bakü'ye gelen Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ile ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün'ü kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev kabulde, Dağlık Karabağ savaşında Türk halkı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'a desteğinden takdirle bahsetti.

Türk savunma sanayisinin başarılarına değinen Aliyev, bu başarılara Selçuk Bayraktar'ın öncülük ettiğini vurguladı ve Baykar ürünlerinin Azerbaycan topraklarının işgalden kurtarılması sürecinde düşman teçhizatlarının imha edilmesindeki rolüne dikkati çekti.

- BAYRAKTAR, ALİYEV'E CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SELAMLARINI İLETTİ

Aliyev, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kardeşlik ilişkilerinin güçlendirilmesine, iş birliğinin geliştirilmesine, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin sağlanması yönündeki haklı davasına katkılarından dolayı Bayraktar'ın "Karabağ Nişanı" ile taltif edildiğini belirtti.

Selçuk Bayraktar da Karabağ'da elde edilen zafer dolayısıyla Aliyev'i kutladı, şehitleri rahmetle andığını dile getirdi.

Aliyev'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Bayraktar, kendisine takdim edilen nişan dolayısıyla büyük gurur ve onur duyduğunu vurguladı.

Bayraktar, Azerbaycan temasları kapsamında Savunma Bakanı Zakir Hasanov'la da bir araya geldi.

Karabağ zaferine Türk SİHA'ları damga vurmuştu: Aliyev'den Bayraktar'a anlamlı jest!

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.