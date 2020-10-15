15 Ekim 2020 Perşembe 08:05 - Güncelleme: 15 Ekim 2020 Perşembe 08:08

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Habertürk’e verdiği röportajda Ermenistan’ın Karabağ’da işgal ettiği topraklardan çekilmesi gerektiğini, ayrıca Türkiye olmaksızın bu sorunun çözülmeyeceğini vurguladı. Enerji hatlarına düzenlenecek olası bir saldırının yanıtının çok ağır olacağını söyleyen Aliyev, Paşinyan’ın Ermenistan’ı felakete sürüklediğini söyledi. Aliyev, “Ermenistan her zaman yenilince çirkinliğe başvurur, sivillere saldırır. Ateşkese rağmen kalleşce vurur. Bu terör saldırıları bizi yıldıramaz. En büyük destekçimiz Türkiye. Türkiye bu meselede her zaman bizi açık ve net şekilde destekledi. Minsk grubu ve diğerlerinin orada bir etkisi ve çıkarı yok. Grupta barıştan yana olanlar bulunmalı. Masada Türkiye olmadan bu işin çözülemeyeceğini görmeleri gerekli. Bu meselede Türkiye vardı, artık daha çok var” dedi.

ÖZGÜRLEŞMİŞ ŞEHİRLER

“Karabağ’da yaşayan Ermeniler endişelenmesinler. Onları rejimden kurtardıktan sonra daha iyi, daha emniyetli ve daha yüksek refah seviyesine ulaşacaklar” diyen Aliyev, Erivan’a en büyük yanıtın özgürleştirilmiş şehirler ve barış içinde yaşayan iki halk olacağını söyledi. Aliyev ayrıca Türk F-16’larının tatbikat zamanı Azerbaycan’a geldiğini ve çatışmaların patlak vermesinden sonra orada kaldığını ancak sıcak çatışmaya asla girmediklerini yineledi. Ermenistan ve Karabağ topraklarında dış kaynaklı PKK’lıların kampları olduğunu da belirten Aliyev onları da imha edeceklerini söyledi.

Aliyev dün attığı tweette "Savaş bittiğinde sadece bölge değil dünya değişecek. Herkes gücümüzü gördü. Savaştan sonra Azerbaycan ve bu bölge için yeni bir dönem başlayacak" diye yazdı.

7 İLÇEYE DÖNÜŞLER BAŞLAMALI

Aliyev, sorunun çözümü için “İlk aşamada Ermenistan ordusu işgal ettikleri arazilerden çıksın, öncelikle 5 ilçe, sonra da 2 ilçe boşaltılsın. Dağlık Karabağ’ı Şuşa ve diğer önceden Azerbaycanlıların yaşadığı bölgelere geri dönmeler başlasın ve Karabağ görüşmeleri devam etsin. Karabağ’da yaşayan Ermenilerle bizim bir sorunumuz yok, Azerbaycan çok milletli devlettir” dedi.

8 KÖY DAHA KURTARILDI

Aliyev dün attığı Twitter mesajında 8 köyün daha işgalden kurtarıldığını duyurdu. Aliyev mesajında, “Azerbaycan’ın görkemli ordusu, Fuzuli ilçesine bağlı Garadağlı, Hatunbulağ, Garakollu köyleri, Hocavend ilçesine bağlı Bulutan, Melikcanlı, Kemertuk, Teke ve Tagaser köyleri işgalden kurtarıldı. Yaşasın Azerbaycan Ordusu! Karabağ Azerbaycan’dır!” diye konuştu.

OKUL VE GAZETECİLER VURULDU, SİVİL ŞEHİT SAYISI 43 OLDU

Ermenistan ordusunun, Azerbaycan yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği top atışlarında 1 sivil daha öldü, toplam şehit sayısı 43’e çıktı. Ağdere, Ağdam, Fuzuli, Cebrail ve Hadrut’u roketler atıldı, Terter’in Düğerli köyündeki bir okul vuruldu. Burada Azerbaycan Devlet Televizyonu (AZT) muhabirleri de okuldan son anda kaçabildi. Bir top mermisi ise arabaya isabet etti. Şoför yaralandı.Azerbaycan ordusu ise elbecer’deki sivilleri vuran Ermenistan’a ait balistik füze sistemlerini gece boyunca etkisiz hale getirdi. Ermenistan ordusuna ait bir İHA, 5 T-72 tankı, 3 Grad füze sistemi,

1 OSA uçaksavar, 1 BMP-2 zırhlı piyade aracı, 1 KS-19 uçaksavar topu, 2 D-30 obüsü ve birkaç personel aracının imha edildiği belirtildi.

Ermeni ordusunun, sivil yerleşim yerlerine yönelik Rus yapımı misket bombası ve fosfor gazı kullandığı tespit edildi. Arazilerde 88 adet patlamayan bomba, 863 mühimmat, 2 drone, 178 roket mermisi bulundu.

MANİPÜLASYONA DEVAM EDİYOR

Reuters’e konuşan Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Türkiye’yi ateşkesi sabote etmekle suçlayarak, “Dağlık Karabağ’daki askeri harekatın durdurulması, ancak Türkiye tutumunu değiştirse mümkün olur” dedi.

Saçma açıklamalarına devam eden Ermenistan lideri, Türkiye’nin Azerbaycan’a talimat verdiğini iddia ederek, “Türkiye, Akdeniz’de Yunanistan ve Kıbrıs’a karşı ve yine Libya, Suriye veya Irak’ta yürüttüğü politikayı sürdürmek için Güney Kafkasya’ya geldi. Bu yayılmacı politikadır” dedi.

KIZILAY YARDIMLARI BAKÜ’DE

Türk Kızılayın, Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışmalardan etkilenen bölge halkına ulaştırılmak üzere Azerbaycan’a gönderdiği acil insani yardım malzemesi taşıyan konvoy, Bakü’ye ulaştı. Konvoyda 250 adet 16 metrekarelik, 6 kişinin barınabileceği afet çadırı, 3 bin battaniye, 500 yatak, 288 mutfak seti, yaklaşık 1,2 milyon liralık insani yardım malzemesi yer aldı.

PARAYLA TERÖRİSTLERİ ÇEKECEKLER

Azerbaycan’ın işgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesindeki ayrılıkçı rejim, ‘profesyonel bir ordu’ oluşturmak için ‘yasa tasarısı’nda değişiklik yaptı. Yasa ile, para karşılığında savaşacak asker ve teröristleri, Karabağ’da Azerbaycan’a karşı savaştırmayı amaçlıyor. Yasa, paralı askerlerin işgal altındaki topraklarda Azerbaycan’a karşı savaşmasını şart koşuyor.