Aliyev ve Caparov Hıdırlı köyünde inşa edilecek okulun temelini attı

Caparov, dün Aliyev'le Bakü'de gerçekleştirdiği temasların ardından bugün uçakla Fuzuli'ye geldi. Aliyev, Fuzuli Uluslararası Havalimanı'nda Caparov'u törenle karşıladı.

Fuzuli şehrinde Ermenistan'ın işgali döneminde yapılan yıkımı yerinde inceleyen Aliyev ve Caparov'a, burada gerçekleştirilen imar ve ihya çalışmaları hususunda bilgi verildi.

Aliyev ve Caparov, daha sonra Ağdam şehrine geçerek buradaki tarihi anıtları gezdi, imar ve ihya çalışmalarını inceledi. Liderler, restore edilen tarihi Ağdam Cuma Camisi'nin açılışına katıldı.

Ağdam'ın Hıdırlı köyüne geçen Aliyev ve Caparov, burada Kırgızistan tarafından inşa edilecek okulun temelini attı.