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Dünya

Aliyev ve Paşinyan 14 Mayıs'ta Brüksel'de bir araya gelecek

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'ın 14 Mayıs'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geleceğini açıkladı.

IHA8 Mayıs 2023 Pazartesi 23:26 - Güncelleme:
Aliyev ve Paşinyan 14 Mayıs'ta Brüksel'de bir araya gelecek
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Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış anlaşmasına ilişkin görüşmeler devam ediyor. AB Konseyi tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'ın 14 Mayıs'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geleceği bildirildi. Açıklamada, Aliyev ve Paşinyan'ın ayrıca 1 Haziran'da Moldova'nın başkenti Kişinev'de yapılacak Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi çerçevesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geleceği aktarıldı.

Aliyev ve Paşinyan'ın gündem maddelerini ve devam eden gelişmeleri ele almak için gerekli sıklıkta üçlü olarak Brüksel'de toplanmaya devam etme konusunda anlaştıkları belirtilen açıklamada, "Başkan Michel, Ekim 2023'te Granada'da yapılacak bir sonraki AST zirvesi marjında Ermenistan, Azerbaycan, Fransa ve Almanya liderlerini ikinci kez görüşmeye davet etme niyetini eşit şekilde ifade etti" denildi.

  • Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
  • Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan
  • brüksel

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