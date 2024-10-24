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Dünya

Aliyev ve Paşinyan'dan bakanlara ortak talimat: Müzakerelere devam edin

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, dışişleri bakanlarına iki ülke arasında barış anlaşmasının mümkün olan en kısa sürede tamamlanması ve imzalanması için ikili müzakerelere devam etmeleri talimatı verdi.

AA24 Ekim 2024 Perşembe 17:15 - Güncelleme:
Aliyev ve Paşinyan'dan bakanlara ortak talimat: Müzakerelere devam edin
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Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev ve Paşinyan, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi'ndeki "Genişletilmiş BRICS+" toplantısı kapsamında bir araya geldi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın da hazır bulunduğu toplantıda, iki ülke arasında yürütülen barış görüşmeleri, sınırların belirlenmesi süreci ve ilgili diğer konular müzakere edildi.

Aliyev ve Paşinyan'ın dışişleri bakanlarına barış anlaşmasının mümkün olan en kısa sürede tamamlanması ve imzalanması için ikili müzakerelere devam etmeleri talimatı verdiği kaydedildi.

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