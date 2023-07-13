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Dünya

Aliyev ve Paşinyan'ın görüşeceği yer ve tarih belli oldu

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Brüksel'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'le bir araya geleceğini bildirdi.

AA13 Temmuz 2023 Perşembe 11:56 - Güncelleme:
Aliyev ve Paşinyan'ın görüşeceği yer ve tarih belli oldu
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Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Paşinyan, 15 Temmuz'da Brüksel'de Aliyev ve Michel ile üçlü toplantı gerçekleştireceklerini söyledi.

Paşinyan, öngörülen buluşmada, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanacak barış anlaşması görüşmelerinde ilerleme kaydedileceğini ümit ettiğini belirtti.

Aliyev, Paşinyan ve Michel, 14 Mayıs'ta Brüksel'de üçlü toplantıda bir araya gelmiş ve 1 Haziran'da Moldova'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un da katılımıyla beşli toplantı yapmıştı.

Michel, barış anlaşması, ulaştırma, güvenlik ve sınır belirleme çalışmaları gibi tüm başlıkları değerlendirdiklerini aktararak, Azerbaycan ile Ermenistan liderlerini bir araya getirecek bir sonraki toplantının temmuzda Brüksel'de yapılacağını açıklamıştı.

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