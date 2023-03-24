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Dünya

Aliyev ve Sisi telefonda görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA24 Mart 2023 Cuma 08:53 - Güncelleme:
Aliyev ve Sisi telefonda görüştü
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Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev'i telefonla arayan Sisi, ramazan ayının başlaması dolayısıyla Aliyev'i ve Azerbaycan halkını kutladı.

Sisi, Mısır'ın her iki ulusun çıkarları için Azerbaycan'la işbirliğini genişletmeye kararlı olduğunu vurguladı.

Aliyev de ramazanın başlaması münasebetiyle Sisi'yi ve Mısır halkını tebrik etti.

Azerbaycan'ın da Mısır ile dostluk ve işbirliğini geliştirmek istediğini söyleyen Aliyev, Mısır devleti ile halkına refah ve kalkınma diledi.

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