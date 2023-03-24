Aliyev ve Sisi telefonda görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev'i telefonla arayan Sisi, ramazan ayının başlaması dolayısıyla Aliyev'i ve Azerbaycan halkını kutladı.

Sisi, Mısır'ın her iki ulusun çıkarları için Azerbaycan'la işbirliğini genişletmeye kararlı olduğunu vurguladı.

Aliyev de ramazanın başlaması münasebetiyle Sisi'yi ve Mısır halkını tebrik etti.

Azerbaycan'ın da Mısır ile dostluk ve işbirliğini geliştirmek istediğini söyleyen Aliyev, Mısır devleti ile halkına refah ve kalkınma diledi.