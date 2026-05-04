Aliyev'den AP'ye Azerbaycan tepkisi

Aliyev, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) 8'inci Zirvesi'ne çevrim içi katılarak konuşma yaptı.

Ağustos 2025'te Washington'da düzenlenen zirvede ABD Başkanı Donald Trump'ın tanıklığı ile bir deklarasyon imzalandığını ve barış anlaşmasının dışişleri bakanları tarafından paraflandığını hatırlatan Aliyev, artık Ermenistan'la barış içerisinde bulunduklarını ve barış içinde yaşamayı öğrendiklerini söyledi.

Aliyev, 1990'ların başında uygulamaya konulan Ermenistan'a yönelik tüm transit kısıtlamalarını tek taraflı olarak kaldırdıklarını, bugüne kadar Azerbaycan toprakları üzerinden Ermenistan'a 28 bin ton yük taşındığını dile getirdi.

Daha da ileri giderek Ermenistan'a petrol ürünleri tedarik etmeye başladıklarını belirten Aliyev, bugüne kadar Ermenistan'a 12 bin ton petrol ürünü ihraç ettiklerini aktardı.

Aliyev, barışın bir diğer kazanımının ise bağlantısallık olduğunu söyleyerek, Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası'nın (TRIPP) Azerbaycan'ın ana karasını Nahçıvan'la bağlayacağını, aynı zamanda Orta Koridor'un bir parçası olacağını kaydetti.

Ermenistan-Azerbaycan barış sürecine ilişkin tutumu için Avrupa Komisyonuna teşekkür eden Aliyev, "Ancak ne yazık ki tüm Avrupa kurumları aynı yaklaşımı sergilememektedir. Bunlardan biri Avrupa Parlamentosu, diğeri ise Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisidir." dedi.

Aliyev, daha önce Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin Azerbaycan'a herhangi bir kısıtlama uygulamadığını ancak Eylül 2023'te Karabağ'daki ayrılıkçılığa son verdiklerinde durumun değiştiğini belirtti.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin Azerbaycanlı delegelere yaptırım uyguladığını hatırlatan Aliyev, "Ne yazık ki bugün çifte standartlar bir işleyiş biçimi haline gelmiştir. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü diğer herhangi bir ülkeninkiyle aynı değere sahiptir ve bu konuda çifte standartlar kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Aliyev, "Avrupa Parlamentosu, barış sürecini desteklemek yerine onu sabote etmeyi tercih etmektedir. Mayıs 2021'den, yani 2. Karabağ Savaşı'nın sona ermesinden altı ay sonra, Nisan 2026'ya kadar geçen 5 yılda Avrupa Parlamentosu Azerbaycan hakkında hakaretlerle ve yalanlarla dolu 68 karar kabul etti." dedi.

Avrupa Parlamentosunun AST zirvesinden hemen önce yine Azerbaycan aleyhine kasıtlı karar kabul ettiğini hatırlatan Aliyev, Avrupa Parlamentosunun, bazı üye devletlerin temel sorunları olan yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı, göç, rekabetçilik ve evsizlerin sorunlarıyla ilgilenmek yerine Azerbaycan'ı hedef aldığını ve iftira attığını söyledi.

Aliyev, "Bunun nedeni Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini yeniden tesis etmesi, ayrılıkçılığa son vermesi ve savaş suçlularını adalet önüne çıkarmasıdır." diye konuştu.

Aliyev, "Buna karşılık olarak Avrupa Parlamentosu ile tüm alanlardaki işbirliklerini resmen askıya alma, AB-Azerbaycan Parlamenter İşbirliği Komitesindeki faaliyetlere katılmama ve Euronest Parlamenter Asamblesindeki üyeliğin sona erdirilmesine yönelik sürecin başlatılması kararını aldık. AST zirvelerinde görüşlerimizi ve endişelerimizi açıkça paylaştığımızı dikkate alarak, yanlış bilgilendirme ve manipülasyon olmaması için bu konuda meslektaşlarımızı bilgilendirmek istedim." değerlendirmesinde bulundu.

AST zirvesine ev sahipliği dolayısıyla Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kutlayan Aliyev, "Süreci engellemek isteyenlerin tüm çabalarına rağmen Azerbaycan'ın barış gündemine bağlı olduğunu ve Ermenistanlı mevkidaşımın sözlerinin de bunu açıkça gösterdiğini belirtmek isterim." ifadesini kullandı.