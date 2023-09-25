Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in konuşmasından bazı satırbaşları:



Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı kardeşlik münasebetlerimizin tarihinde önemli hadisedir

Üç gün sonra Türkiye-Azerbaycan 3. Enerji Formu gerçekleştirilecektir. Eminim ki bu forum neticeleri uğurlu olacaktır. Nahçıvan'ın gazı, petrolü olması da güneşi var

Gelecekte Nahçıvan'dan en azı bin megawatt hacminde Türkiye'ye yeşil enerji ihracı mümkün olacak.

Savaşın ilk saatlerinden Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır demeniz birçok kişi için mesajdı. Azerbaycan, Karabağ'da yaşayan Ermenilerin haklarını koruyacaktır. Azerbaycan, Ermeni vatandaşlarına insani yardım sağlıyor

Karabağ'daki Ermenilerin entegrasyon sürecinin başarıyla tamamlanacağına eminim

BM kürsüsünde Azerbaycan'ın çıkarlarını savunan adil, uluslararası hukuka dayanan açıklamalarda bulundunuz. Türkiye tarafından sergilenen bir sonraki kardeşlik adımıdır