Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in konuşmasından bazı satırbaşları:
Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı kardeşlik münasebetlerimizin tarihinde önemli hadisedir
Üç gün sonra Türkiye-Azerbaycan 3. Enerji Formu gerçekleştirilecektir. Eminim ki bu forum neticeleri uğurlu olacaktır. Nahçıvan'ın gazı, petrolü olması da güneşi var
Gelecekte Nahçıvan'dan en azı bin megawatt hacminde Türkiye'ye yeşil enerji ihracı mümkün olacak.
Savaşın ilk saatlerinden Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır demeniz birçok kişi için mesajdı. Azerbaycan, Karabağ'da yaşayan Ermenilerin haklarını koruyacaktır. Azerbaycan, Ermeni vatandaşlarına insani yardım sağlıyor
Karabağ'daki Ermenilerin entegrasyon sürecinin başarıyla tamamlanacağına eminim
BM kürsüsünde Azerbaycan'ın çıkarlarını savunan adil, uluslararası hukuka dayanan açıklamalarda bulundunuz. Türkiye tarafından sergilenen bir sonraki kardeşlik adımıdır