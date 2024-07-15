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Dünya

Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 15 Temmuz mektubu: Türk halkı kahramanlık destanı yazdı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektupta “Türkiye'nin bilge ve yiğit halkı bir kez daha kahramanlık destanı yazdı” ifadesini kullandı.

IHA15 Temmuz 2024 Pazartesi 10:36 - Güncelleme:
Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 15 Temmuz mektubu: Türk halkı kahramanlık destanı yazdı
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişiminin 8. yıl dönümü dolayısıyla mektup yazdı.

Aliyev mektubunda, "15 Temmuz olaylarının 8. yıl dönümünde, darbe girişimini önlemek için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi derin saygı ve hürmetle anıyor, ailelerine ve tüm Türk halkına başsağlığı diliyorum. Kardeş Türkiye'nin hafızasına ebediyen kazınmış bu gecede gerçekleşen hain darbe girişimi ülkenizin milli çıkarlarına, demokratik temellerine ve hukukun üstünlüğüne bir saldırıydı. Türkiye'nin bilge ve yiğit halkı vatan, devletçilik ve demokrasi uğrunda kararlılıkla mücadele ederek ve göğsünü siper ederek bir kez daha kahramanlık destanı yazdı. Bu olaylarla ilgili olarak tesis edilmiş 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, halkınızın dayanışma, mücadele ruhu ve milli birlik sembolü olarak daima yaşayacak ve asırlar geçtikçe daha büyük gururla hatırlanacaktır" ifadesini kullandı.

"AZERBAYCAN HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ KARDEŞ TÜRKİYE'NİN YANINDA OLDU"

Darbe girişiminin bertaraf edilmesinde ve ülkenin büyük felaketlerden kurtarılmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın attığı kararlı adımların ve liderliğinin önemli rolü olduğunu belirten Aliyev, "Halkınız sizin etrafınızda birleşerek devletine, özgürlüğüne ve demokrasisine sahip çıkmakla dünyaya milli gururunu, gücünü ve sarsılmaz iradesini bir kez daha kanıtladı. Azerbaycan halkı ve devleti ilk dakikalardan bu ihaneti şiddetle kınamış ve her zaman olduğu gibi kardeş Türkiye devletinin ve halkının yanında yer almıştı. Bu bizim sevincimizi ve kederimizi birlikte paylaştığımız Türkiye'ye kardeşlik ve vefa borcumuzdu" dedi.

Aliyev Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yakın zamanda Astana'da yaptığı görüşmeyi memnuniyetle hatırladığını vurgulayarak, "Eminim ki dostluğa, karşılıklı güven ve desteğe dayanan Azerbaycan-Türkiye ilişkilerini, çok yönlü iş birliğini ve stratejik müttefikliğini genişletmek, dünyada eşi benzeri olmayan devletlerarası ilişkilerimizi daha yüksek seviyeye çıkarmak adına ortak çabalarımızı bundan sonra da başarıyla sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

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