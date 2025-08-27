Aliyev, Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyon kanalına verdiği röportajda, ülkesinin Suriye'ye insani ve enerji desteği verdiğini belirtti.

Azerbaycan, Suriye, Türkiye ve Katar arasında yapılan dörtlü anlaşma ile Azerbaycan gazının Türkiye üzerinden Suriye'ye ulaştırıldığını hatırlatan Aliyev, "Şimdilik 1,2 milyar metreküp gazın tedariki konusunda anlaşmaya vardık ancak ileride bu hacim artırılabilir." dedi.

Aliyev, Suriye ile İsrail ilişkilerine değinerek, "Suriye ile İsrail yetkilileri arasındaki görüşmeler bizim arabuluculuğumuzla gerçekleşti. Amacımız bölgede barış ve öngörülebilir bir ortam yaratmaktı. Buna küçük de olsa katkımız olduysa bundan memnunuz." ifadelerini kullandı.

Türkiye-İsrail ilişkilerine de değinen Aliyev, daha önce iki ülke arasında normalleşmeye destek verdiklerini hatırlattı.

Aliyev, "Türkiye ile İsrail arasındaki normalleşmenin ilk aşamasında Azerbaycan'ın rolü her iki tarafça takdir edildi. Bugün ilişkileri gergin olsa da bizden talep olursa yardımcı olmaya hazırız. Eğer böyle bir talep gelmezse sessiz diplomatik çabalarla ortak zemin bulunmasına destek verebiliriz." dedi.

- TÜRKİYE KÜRESEL ÖLÇEKTE ÖNDE GELEN ASKERİ GÜÇTÜR

Türk Devletleri Teşkilatı'na (TDT) üye ülkelerin ilişkilerinden de bahseden Aliyev, "Türkiye ile çok yakın ilişkilerimiz var. Şuşa'da 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ülkelerimizi askeri ve siyasi müttefik yapan beyanname imzaladık. Bu, sadece iki ülke için değil bütün Türk dünyası için önemli bir unsurdur." diye konuştu.

Aliyev, TDT üyelerinin aynı köke sahip olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Hepimiz Türk kökenliyiz. Fakir ülkeler değiliz. Geniş coğrafyamız var. Türkiye küresel ölçekte önde gelen askeri güçtür ve Türk ordusu NATO içinde ABD'den sonra ikinci sıradadır. Azerbaycan ordusu da kendini geçit törenlerinde değil, savaş meydanında göstermiştir. TDT üyelerinde siyasi istikrar, birbirleriyle ve hepsi arasında dostane ilişkiler mevcuttur. Bu da teşkilatı gerçekten eşsiz kılıyor. TDT'yi uluslararası arenada söz sahibi olan, küresel bir oyuncuya dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Dev bir coğrafyada kimse için tehdit oluşturmayan, fakat pek çokları için bir fırsat olarak görülen güçlü bir birlik kurabileceğimizi göstereceğiz."

ALİYEV, ZENGEZUR KORİDORU'NU DEĞERLENDİRDİ

Aliyev, Azerbaycan'ın ana kısımlarını Nahçıvan'a bağlayacak ve Zengezur Koridoru diye nitelendirilen ulaşım hattını değerlendirdi.

Sovyet döneminde Azerbaycan'ın ana kısmı ile Nahçıvan arasındaki geçişte sorun olmadığını hatırlatan Aliyev, "Ermenistan saldırılara başlayınca bu bağlantıyı kesti. Bugün Nahçıvan'a ancak uçakla ya da İran üzerinden gidilebiliyor. Gürcistan ve Türkiye üzerinden daha uzun bir rota da mümkün fakat bu ciddi zorluklar yaratıyor." diye konuştu.

Aliyev, 2020'deki 2. Karabağ Savaşı'ndan sonra Azerbaycan'ın askeri üstünlüğüne rağmen Zengezur hattını zorla almadıklarını vurgulayarak, "O dönem Ermenistan ordusu çökmüştü, biz ise sadece sınırımızda durduk. Beş yıldır Ermenistan ile bu konuda müzakere ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın süreçte aracılık yaptığını belirten Aliyev, "Bizim talebimiz, 40 kilometrelik bu güzergahta güvenliğin sağlanmasıydı. Trump yönetimi bu kaygımızı anlayışla karşıladı ve TRIPP (Trump'ın Uluslararası Barış ve Refah Rotası) adını verdiği proje ortaya çıktı. Altyapı uzun sürmeyecek, mesafe sadece 42 kilometre." diye konuştu.

Aliyev, projeye ABD'li yatırımcıların da dahil olabileceğini söyleyerek, "Bizim için kimin inşa edeceği değil, yolun yapılması ve güvence altına alınması önemlidir." dedi.

Zengezur Koridoru'nun sadece Azerbaycan'ın iki bölgesini değil, aynı zamanda uluslararası taşımacılığı birleştireceğini vurgulayan Aliyev, "Bugün Orta Koridor, Asya'yı Hazar üzerinden Gürcistan ve Türkiye aracılığıyla Avrupa'ya bağlıyor. Zengezur Koridoru ise alternatif yaratacak. Bu hat açıldığında Ermenistan da transit gelir elde edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Aliyev, Ermenistan'ın koridoru açmadığı 5 yıl boyunca İran üzerinden "Aras Koridoru" adıyla alternatif güzergah üzerinde çalıştıklarını, yeni köprü ve yol yatırımları yaptıklarını kaydetti.

Zengezur'un aynı zamanda Kuzey-Güney hattına da katkı sağlayacağını dile getiren Aliyev, "Bu güzergah sadece Doğu-Batı değil, aynı zamanda Kuzey-Güney koridoru olacak. Böylece Rusya'dan Azerbaycan üzerinden İran'a iki ayrı ulaştırma hattı oluşacak. Bu, hattan tüm bölge kazançlı çıkacak." diye konuştu.