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Dünya

Aliyev, Ermenistan'ı uyardı! Daha da ağır duruma düşecekler

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 'Ermenistan'ın 10 Kasım bildirisini uygulayacağını umuyorum. Aksi halde Ermenistan daha da ağır duruma düşecektir' dedi.

26 Şubat 2021 Cuma 10:10 - Güncelleme: 26 Şubat 2021 Cuma 10:27
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Aliyev'in konuşmasından satır başları:

Basın toplantısı düzenleyen Aliyev, Dağlık Karabağ'da ateşkesi sağlayan 10 Kasım mutabakatı ile ilgili "Muharebenin sonuçları değişmeden kalacak, beyanatın büyük kısmı icra edildi. Ermenistan'da oluşan vaziyete rağmen süreç devam edecek. Aksi takdirde daha kötü duruma düşecek. Yeni gerçeklerle yüzleşmek zorundalar" açıklamasını yaptı.

Ermenistan'daki darbe girişimine ilişkin süreci de değerlendiren Aliyev, "Protestolar Ermenistan devletini son derece sarstı. Ermenistan'da buhranlı vaziyet sürüyor, prensip olarak hiçbir ülkenin dahili işlerine karışmıyoruz" dedi.

Bu durumun sorumlusunun mevcut hükümet olduğuna işaret eden Aliyev, "Ermenistan şimdi çok ağır vaziyette. Bunun sebebi şimdiki ve önceki yönetimlerdir" ifadesini kullandı.

"Karabağ'da inşa edilecek havalimanı uluslararası olacak"

Aliyev, "Karabağ'da inşa edilen havalimanı uluslararası mı olacak?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Biz arazileri ilk önce mayınlardan temizledik. Yakın zamanda havalimanı faaliyete başlayacak. O, uluslararası karakter taşıyacak. Bu yıl sonbahara kadar havalimanı hem yük taşımaya hem de turistlerin Şuşa'ya ziyareti için kullanıma açılacak. Şuşa'ya giden yola ben "Zafer Yolu" diyorum. Bu yolun inşası sürecek. Bu yol ile biz Şuşaya gidebileceğiz."

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