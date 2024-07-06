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Dünya

Aliyev'den Merih Demiral'a destek: Şiddetle kınıyorum, yaşasın Türk dünyası

UEFA'nın Türkiye-Avusturya maçında 'Bozkurt' işareti yapan milli futbolcumuz Merih Demiral hakkındaki 2 maç men cezası kararına Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den tepki geldi. Türkiye A Milli Futbol Takımı'na Hollanda ile yapacağı EURO 2024 çeyrek final maçında başarılar dileyen Aliyev, Demiral'a verilen cezayı ise kınadı.

AA6 Temmuz 2024 Cumartesi 09:33 - Güncelleme:
Aliyev'den Merih Demiral'a destek: Şiddetle kınıyorum, yaşasın Türk dünyası
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Aliyev, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği cezaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı paylaşımında, "Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda başarılı bir performans sergileyen Türkiye Milli Takımı'mızı, çeyrek final oynamaya hak kazanarak Avrupa'nın en güçlü 8 milli takımı arasında yer almasından dolayı tebrik ediyorum. Özellikle son 16 turda 2 gol atarak maçın en iyi oyuncusu seçilen Merih Demiral'ı tebrik ediyorum. Merih'e verilen ceza, haksızdır ve şiddetle kınıyorum. Türk milli takımına, Hollanda'ya karşı oynayacağı maçta galibiyet diliyorum. Yaşasın Türk dünyası" ifadelerini kullandı.

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