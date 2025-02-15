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Dünya

Aliyev'den Şara'ya teklif: Hazırız

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yı tebrik ederek ülkesine davet eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 'Azerbaycan, ülkenizin bu önemli geçiş döneminde gerekli destek ve yardımı sağlamaya hazırdır.' dedi.

AA15 Şubat 2025 Cumartesi 08:19 - Güncelleme:
Aliyev'den Şara'ya teklif: Hazırız
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yeni görevinden dolayı Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı kutladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Şara'ya mesaj gönderdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

Aliyev mesajında, Şara'yı göreve başlaması dolayısıyla kutladı ve başarılar diledi.

Azerbaycan ile Suriye arasında dostane ve işbirliğine dayalı ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini belirten Aliyev, "Azerbaycan, ülkenizin bu önemli geçiş döneminde gerekli destek ve yardımı sağlamaya hazırdır. Azerbaycan-Suriye ilişkilerinin niteliksel olarak yeni bir düzeye taşınması ve işbirliğimizin yeni içeriklerle zenginleştirilmesi için güzel fırsatlar oluştu. Bu vesileyle sizi Azerbaycan'a davet ediyorum. Size en iyi dileklerimi iletiyor, dost Suriye halkına barış, güvenlik ve refah diliyorum." ifadelerini kullandı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara

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