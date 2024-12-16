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Dünya

Aliyev'den Suriye açıklaması: Destek vermeye hazırız

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye ile istişare ederek, Suriye halkının karşılaştığı insani sorunların çözümüne destek vermeye hazır olduklarını bildirdi.

AA16 Aralık 2024 Pazartesi 15:33 - Güncelleme:
Aliyev'den Suriye açıklaması: Destek vermeye hazırız
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Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, temaslarda bulunmak üzere Bakü'ye gelen Vatikan Devletlerle ve Uluslararası Örgütlerle İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Monsenyör Paul Richard Gallagher'i kabul etti.

Gallagher, Papa 2. Jean Paul'un onuruna inşa edilecek Katolik kilisesinin arazisini kutsamak için Bakü'ye geldiğini belirterek, kilise için yer tahsis etmeleri dolayısıyla Aliyev'e teşekkür etti.

Azerbaycan'da farklı dinlere mensup insanların dostluk ve barış içinde yaşadığının hatırlatıldığı görüşmede, Orta Doğu'daki gelişmelere de değinildi.

Aliyev, Beşşar Esed rejiminin çökmesinin ardından kardeş Türkiye ile istişare ederek, Suriye halkının karşılaştığı insani sorunların çözümüne destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.

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