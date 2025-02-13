Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e güven mektubunu sundu.

Cumhurbaşkanı Aliyev, Büyükelçi Akgün'ü kabul etti. Kabulde Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev ve Bakü Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Tuğgeneral Gaffar Gören de yer aldı.

Akgün kabulde, Cumhurbaşkanı Aliyev'e güven mektubunu takdim etti.

Büyükelçi Akgün, Aliyev'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti. Aliyev de teşekkür ederek Akgün'den Erdoğan'a selamlarını iletmesini rica etti.

Aliyev, bugün dünyanın en yakın müttefikleri arasında bile Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin benzeri veya örneğinin bulunmadığını vurguladı.

Stratejik müttefiklik düzeyinde olan ilişkilerin üçlü platformlarda da geliştiğini belirten Aliyev, bu bağlamda Azerbaycan-Özbekistan-Türkiye ve Azerbaycan-Pakistan-Türkiye üçlü işbirliği mekanizmalarının önemine dikkat çekti.

Aliyev, Türk dünyasını aile olarak gördüklerini vurgulayarak, bu düşünceyi cumhurbaşkanı seçildikten sonra yapılan yemin törenindeki konuşmada da dile getirdiğini hatırlattı.

Uluslararası örgütlerde iki ülkenin başarılı işbirliklerine değinen Aliyev, Azerbaycan'ın Gelişen 8 Ülke (D-8) Teşkilatı'na üye olmasının Türkiye tarafından desteklendiğini aktardı.

Aliyev, Suriye konusunda da Türkiye'nin yanında olduklarını kaydederek, Suriye'nin istikrarı, güvenliği ve insani sorunlarının çözümü için Türkiye ile koordinasyon halinde katkı sunmaya hazır olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan-Türkiye kardeşliği ve dostluğunun, Güney Kafkasya bölgesinde ve sınırlarının ötesinde istikrarın, güvenliğin, barışın ve huzurun teminatı olduğunu vurguladı.

Büyükeçi Akgün de iki ülke ilişkilerinin Haydar Aliyev'in "bir millet, iki devlet" ve Mustafa Kemal Atatürk'ün "Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir" ilkeleri temelinde geliştiğini vurgulayarak, ilişkilerin daha da gelişmesi için elinden geleni yapacağını söyledi.

Akgün, 2. Karabağ Savaşı'nda Türk halkının kalbinin Azerbaycan halkıyla birlikte attığına işaret ederek, savaşta elde edilen zafer dolayısıyla tebriklerini iletti.

- AKGÜN, ŞEHİTLİKLERİ ZİYARET ETTİ

Büyükelçi Akgün, kabul sonrasında merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrinin bulunduğu Fahri Hıyaban'ı ziyaret etti.

Haydar Aliyev'in anıt mezarına çelenk bırakan Akgün, daha sonra 20 Ocak şehitlerinin yer aldığı Bakü Şehitler Hıyabanı'nda da Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk sundu.

Bakü Türk Şehitliği'ni de ziyaret eden Akgün, anıta çelenk ve temsili şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

- "İLİŞKİLERİMİZİ DAHA DA GELİŞTİRMEK İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Büyükelçi Akgün, şehitlik ziyareti sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye ve Azerbaycan'ın hem iyi hem de zor günlerde her zaman birlikte olduğunu söyledi.

Akgün, "Cumhurbaşkanlarımız Erdoğan ve Aliyev'in güçlü liderlikleri ve eşi benzeri olmayan kardeşlikleriyle ilişkilerimizi Şuşa Beyannamesinde ifade edilen müttefiklik düzeyinde daha da güçlendirmeye devam edeceğiz. Görevimiz liderlerimizin çizdiği vizyona ve ülkelerimiz arasındaki kadim kardeşliğe layık olmaktır. İlişkilerimizi her alanda daha da derinleştirerek geliştirmeye ve bu uğurda gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Akgün, 2. Karabağ Savaşı'nda kazanılan zaferin anısına inşa edilen Zafer Anıtı'nı da ziyaret etti.



Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Akgün'den Aliyev'e güven mektubu

Somali'den Azerbaycan'a tarihi ziyaret: Bakü'nün tecrübelerini öğrenmeye hazırız

Avrupa'da 10 ülke Azerbaycan gazıyla ısınıyor