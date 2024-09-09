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Dünya

Aliyev'e sürpriz Azerbaycan-Ermenistan müzakerelerine ev sahipliği teklifi

Kazakistan'ın Ermenistan ile Azerbaycan arasında yürütülen barış müzakerelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğu bildirildi.

AA9 Eylül 2024 Pazartesi 15:45 - Güncelleme:
Aliyev'e sürpriz Azerbaycan-Ermenistan müzakerelerine ev sahipliği teklifi
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Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Aliyev'i 1 Eylül'de düzenlenen parlamento seçimlerinde lideri olduğu Yeni Azerbaycan Partisinin (YAP) zaferi dolayısıyla tebrik eden Tokayev, Ermenistan ile Azerbaycan arasında yürütülen barış müzakerelerine Astana'da ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Aliyev de müzakerelerin Astana'da yapılması önerisinin Azerbaycan açısından kabul edilebilir olduğunu kaydetti.

Tokayev ve Aliyev, Azerbaycan ile Kazakistan ilişkilerine yönelik fikir alışverişinde bulundu.

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