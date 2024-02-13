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Dünya

Aliyev'in yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi resmen onaylandı

Azerbaycan Anayasa Mahkemesi, İlham Aliyev'in yeniden cumhurbaşkanı seçilmesini onayladı.

AA13 Şubat 2024 Salı 12:32 - Güncelleme:
Aliyev'in yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi resmen onaylandı
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Azerbaycan Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulunun 7 Şubat'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimine ilişkin nihai protokolünü görüşmek üzere toplandı.

Kurul, yapılan müzakerelerin ardından Merkezi Seçim Kurulunun seçim sonuçlarına ilişkin protokolünü onayladı.

Böylece İlham Aliyev'in yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi de onaylanmış oldu.

Azerbaycanlılar, ülkeyi 7 yıl yönetecek yeni cumhurbaşkanını seçmek için 7 Şubat'ta sandık başına gitmişti.

7 adayın yarıştığı seçimde mevcut Cumhurbaşkanı Aliyev, oyların yüzde 92,12'sini alarak yeniden cumhurbaşkanı seçilmişti.

Azerbaycan yasaları gereği yeni seçilen cumhurbaşkanının, seçim sonuçları Anayasa Mahkemesince onaylandıktan sonraki 3 gün içerisinde yemin ederek göreve başlaması öngörülüyor.

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