1 Mayıs 2026 Cuma / 15 Zilkade 1447
  • Alkışlanacak protesto! İsrail temsilcisine soğuk duş: Elini asla sıkmam
Alkışlanacak protesto! İsrail temsilcisine soğuk duş: Elini asla sıkmam

76. FIFA Kongresi'nde Başkan Gianni Infantino'nun İsrail Futbol Federasyonu Başkanı Suliman ile 'barış için tokalaşma' çağrısını reddeden Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Jibril Rajoub alkış alan bir protestoya imza attı. Rajub, “Biz acı çekiyoruz” diyerek sahneyi terk etti.

CANSU YÜCEL1 Mayıs 2026 Cuma 10:14 - Güncelleme:
FIFA Kongresi'nin sonunda kameralara dikkat çeken bir an yansıdı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril Rajoub ile İsrail Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Basim Sheikh Suliman, Kongre'de konuşma yaptı.

Rajoub ve Suliman delegelere hitap ettikten sonra FIFA Başkanı Gianni Infantino, iki ismi de fotoğraf çekimi için yanına çağırdı. Ancak Rajoub, Infantino'nun ısrarlı davetlerine rağmen çağrıyı reddetti.

Rajoub'un, tüm ısrarlara rağmen, "Biz acı çekiyoruz" dediği duyuldu.

"BÖYLE BİRİYLE NASIL FOTOĞRAF ÇEKİLEBİLİRİM?"

Filistin Futbol Federasyonu Başkanı, ayrıca şu ifadeleri kullandı: Filistin'de yaşananlar korkunç. Gazze'de spor tesisleri yok ediliyor, yüzlerce sporcu ve çalışan öldürülüyor... Artık adaletin sağlanma zamanı. İsrail adına konuşan kişi yaşanan acılara hiç dikkat etmedi. Tokalaşmayı reddettim. Böyle biriyle nasıl tokalaşabilir ya da fotoğraf çekilebilirim?

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.