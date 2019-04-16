Alman aşırı sağcı milletvekillerinden İslam'a saldırı

AfD Eş Genel Başkanı Alice Weidel, Twitterda, ''Paskalya haftasında Notre Dame yandı. Mart ayında Paris'in ikinci büyük kilisesi Saint-Sulpice yandı. Şubat ayında Fransa'da 47 saldırı gerçekleşti. Avrupa'daki Hristiyanlara karşı Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılık Gözlemevi de, saldırılarda gözle görülür artış olduğunu belirtiyor'' paylaşımını yaparak, yangını Müslümanların çıkarttığı imasında bulundu.

Fransız yetkililerin, yangının restorasyon çalışmaları sırasında çıktığını açıklamasına rağmen Weidel'in, Müslümanları hedef alan imalarının ardından "Fransa'da Katolik kiliseleri saygısızlığa uğruyor" başlıklı bir haberi paylaşması dikkati çekti.

AfD milletvekili Anton Friesen de sosyal medya hesabından, "Notre Dame yangını bir felakettir. Esas kötüsü dinimizi ve kültürümüzü İslam'a bırakmak olur. Notre Dame camisi, tahmin edebileceğinden daha hızlı bir şekilde gerçek olabilir.'' ifadelerini paylaştı.

AfD Solingen Teşkilatı'nın Twitter hesabından da ''Bunun arkasında İslamcı bir saldırı çıkarsa şaşırmamak gerekir. Hristiyanlığın geleneksel sembollerine karşı saldırılar gelecek yıllarda önemli ölçüde artacaktır ve nedenini hepimiz biliyoruz.'' paylaşımı yapıldı ancak bu paylaşım daha sonra silindi.

Paris Savcılığı, yangını kundaklama ya da terör bağlantılı bir eylemle ilişkilendirmediklerini duyurmuştu.

856 YILLIK TARİH YANDI

Yangına teslim olan Notre Dame Katedrali, 850 yılı aşkın tarihiyle Hristiyanlığın bu ülkedeki sembolü olarak gösteriliyor. Temeli 1163'te dönemin papası tarafından atılan yapı, Seine Nehri'nin kıyısındaki Ille de la Cite Adası'nda bulunuyor.

Meryem Ana'ya ithafen isimlendirilen Gotik yapıdaki Notre Dame Katedrali, işlemeli camları, heykelcikleri ve kemerli payandasıyla en çok turist ağırlayan mekanlardan biri.

Her yıl yaklaşık 13 milyon kişinin ziyaret ettiği katedralde "Meryem Ana" heykelinin yanı sıra "Gül Pencereler", çeşitli sanat eserleri, dev çanlar, kalıntılar ve Orta Çağ'dan kalma mobilyalar bulunuyor.