13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8144
  • 6,5679
  • 238.294
  • 96.365
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Alman aşırı sağcı milletvekillerinden İslam'a saldırı

Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) milletvekilleri ve Solingen teşkilatı, Notre Dame katedralinde çıkan yangın sonrası sosyal medya hesaplarında yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı içeren kışkırtıcı mesajlar paylaştı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

AfD Eş Genel Başkanı Alice Weidel, Twitterda, ''Paskalya haftasında Notre Dame yandı. Mart ayında Paris'in ikinci büyük kilisesi Saint-Sulpice yandı. Şubat ayında Fransa'da 47 saldırı gerçekleşti. Avrupa'daki Hristiyanlara karşı Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılık Gözlemevi de, saldırılarda gözle görülür artış olduğunu belirtiyor'' paylaşımını yaparak, yangını Müslümanların çıkarttığı imasında bulundu.

Fransız yetkililerin, yangının restorasyon çalışmaları sırasında çıktığını açıklamasına rağmen Weidel'in, Müslümanları hedef alan imalarının ardından "Fransa'da Katolik kiliseleri saygısızlığa uğruyor" başlıklı bir haberi paylaşması dikkati çekti.

AfD milletvekili Anton Friesen de sosyal medya hesabından, "Notre Dame yangını bir felakettir. Esas kötüsü dinimizi ve kültürümüzü İslam'a bırakmak olur. Notre Dame camisi, tahmin edebileceğinden daha hızlı bir şekilde gerçek olabilir.'' ifadelerini paylaştı.

AfD Solingen Teşkilatı'nın Twitter hesabından da ''Bunun arkasında İslamcı bir saldırı çıkarsa şaşırmamak gerekir. Hristiyanlığın geleneksel sembollerine karşı saldırılar gelecek yıllarda önemli ölçüde artacaktır ve nedenini hepimiz biliyoruz.'' paylaşımı yapıldı ancak bu paylaşım daha sonra silindi.

Paris Savcılığı, yangını kundaklama ya da terör bağlantılı bir eylemle ilişkilendirmediklerini duyurmuştu.

856 YILLIK TARİH YANDI

Yangına teslim olan Notre Dame Katedrali, 850 yılı aşkın tarihiyle Hristiyanlığın bu ülkedeki sembolü olarak gösteriliyor. Temeli 1163'te dönemin papası tarafından atılan yapı, Seine Nehri'nin kıyısındaki Ille de la Cite Adası'nda bulunuyor.

Meryem Ana'ya ithafen isimlendirilen Gotik yapıdaki Notre Dame Katedrali, işlemeli camları, heykelcikleri ve kemerli payandasıyla en çok turist ağırlayan mekanlardan biri.

Her yıl yaklaşık 13 milyon kişinin ziyaret ettiği katedralde "Meryem Ana" heykelinin yanı sıra "Gül Pencereler", çeşitli sanat eserleri, dev çanlar, kalıntılar ve Orta Çağ'dan kalma mobilyalar bulunuyor.

Bin kilometre menzilli seyir füzesi başarıyla test edildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan: Belarus ile 6 anlaşma imzalandı

Başkan Erdoğan: Belarus ile 6 anlaşma imzalandı

Onay çıktı! Araçlarda zorunlu olacak

Onay çıktı! Araçlarda zorunlu olacak

Türk devinden Afganistan çıkarması

Türk devinden Afganistan çıkarması

10 bin liralık otomobille drift yaptı 7 bin 710 lira ceza yedi

10 bin liralık otomobille drift yaptı 7 bin 710 lira ceza yedi

AK Parti'den İstanbul için mazbata itirazı

AK Parti'den İstanbul için mazbata itirazı

İstanbul için olağanüstü süreç nasıl işleyecek?

İstanbul için olağanüstü süreç nasıl işleyecek?

3 ilçe 2 Haziran'da yeniden sandığa gidecek

3 ilçe 2 Haziran'da yeniden sandığa gidecek

İsviçre medyasından İstanbul Havalimanı'na büyük övgü

İsviçre medyasından İstanbul Havalimanı'na büyük övgü
 

POPÜLER HABERLER

Türkiye´nin en büyüğü olacak! Havadan böyle görüntülendi...

Türkiye´nin en büyüğü olacak! Havadan böyle görüntülendi...

Notre Dame Katedrali yangın sonrası içeriden ilk kez görüntülendi!

Notre Dame Katedrali yangın sonrası içeriden ilk kez görüntülendi!

Diriliş Ertuğrul 144. yeni bölüm: O isim idam edilerek diziden ayrılıyor mu

Diriliş Ertuğrul 144. yeni bölüm: O isim idam edilerek diziden ayrılıyor mu

Kıyıdan 220 km açıkta kurtarıldı

Kıyıdan 220 km açıkta kurtarıldı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA