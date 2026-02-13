İSTANBUL 16°C / 8°C
Alman bakandan çarpıcı NATO mesajı... Hedef için Türkiye'yi işaret etti

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, NATO'nun son dönemde hem güçlendiğini hem de genişlediğini savunarak bunun ve Avrupa'nın savunma alanındaki yeni rolünün, temmuz ayı başında Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nde daha belirgin hale geleceğini söyledi.

AA13 Şubat 2026 Cuma 17:28 - Güncelleme:
Alman bakandan çarpıcı NATO mesajı... Hedef için Türkiye'yi işaret etti
62. Münih Güvenlik Konferansı'nda (MSC 2026), NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in de katıldığı bir panelde konuşan Wadephul, transatlantik savunma işbirliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Wadephul, ABD'den yükselen talepler ışığında Avrupalı müttefiklerin NATO kapsamındaki savunma harcamalarını artırmalarının bir yükümlülük olduğunu belirterek "Şimdi Avrupa'nın zamanı." dedi.

NATO'nun son dönemde hem güçlendiğini hem de genişlediğini savunan Wadephul, bunun ve Avrupa'nın savunma alanındaki yeni rolünün, temmuz ayı başında Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nde daha belirgin hale geleceğini söyledi.

Türkiye'den ABD'ye Patriot hatırlatmalı S-400 mesajı

Wadephul, Almanya'nın NATO ve AB'nin arkasında sağlam bir şekilde durduğunu ve sorumluluklarını üstlenmeye devam edeceğini vurguladı.

Ülkesinin gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 5'ini savunmaya ayırma hedefine bağlı kalmaya devam ettiğini aktaran Wadephul, "Bu yıl Ankara'da bu hedefimizi daha da ileriye taşıyacağız ve bu yolda ilerlemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Johann Wadephul, küresel ölçekte yaşanan sınamalara karşı direnç göstermenin tek yolunun ittifak bağlarını korumaktan geçtiğini dile getirerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Karşı karşıya olduğumuz derin küresel sarsıntıları ancak ittifaklarımızı muhafaza ederek atlatabiliriz. Bizi her zaman güçlü kılan ve savunma kapasitemizi artıran değerlerimize sahip çıkmak, bu süreçteki en büyük güvencemiz olacaktır."

Gerekirse Washington'a karşı hazırlanmalıyız

Popüler Haberler
