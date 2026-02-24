İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Şubat 2026 Salı / 8 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8564
  • EURO
    51,6845
  • ALTIN
    7286.59
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Alman Bakan'dan skandal protesto! Gazze eleştirisi ortalığı karıştırdı
Dünya

Alman Bakan'dan skandal protesto! Gazze eleştirisi ortalığı karıştırdı

Uluslararası Berlin Film Festivali'nde İsrail'in işgal ettiği Gazze'ye ilişkin sert eleştiriler gündem oldu. Almanya Çevre, İklim Değişikliği, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanı Carsten Schneider, hükümete yönelik 'soykırım ortaklığı' suçlamaları üzerine konuşma sırasında salonu terk etti. Bakanlık, açıklamaların 'kabul edilemez' bulunduğunu duyurdu.

AA24 Şubat 2026 Salı 14:57 - Güncelleme:
Alman Bakan'dan skandal protesto! Gazze eleştirisi ortalığı karıştırdı
ABONE OL

VİYANA (AA) - Almanya Çevre, İklim Değişikliği, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanı Carsten Schneider'in, Uluslararası Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) Alman hükümetinin Gazze'deki "soykırıma ortaklığı" eleştirilmesi üzerine salonu terk ettiği ortaya çıktı.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Schneider, festivalde ödüle layık görülen yönetmen Abdallah Alkhatib'in konuşmasına tepki gösterdi.

Alkhatib'in, Alman hükümetinin, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma ortak olduğunu söylemesi üzerine Schneider, törenin yapıldığı salonu terk etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakan Schneider, bu açıklamaları kabul edilemez buldu ve bu nedenle konuşma sırasında salondan ayrıldı." ifadesine yer verildi.

Uluslararası Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) "GWFF En İyi İlk Uzun Metraj Film Ödülü"ne layık görülen "Chronicles From the Siege" filminin yönetmeni Abdallah Alkhatib, Almanya'nın Gazze'deki soykırıma ortak olduğunu söylemişti.

Alkhatib, "Alman hükümetine son sözüm: İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımın ortaklarısınız. Bu gerçeği anlayacak kadar zeki olduğunuzu düşünüyorum ama umursamamayı tercih ediyorsunuz. Şu andan itibaren dünyanın sonuna kadar Özgür Filistin!" ifadelerini kullanmıştı.

  • Berlin Film Festivali
  • Gazze işgali
  • Soykırım suçlamaları

ÖNERİLEN VİDEO

CHP'li belediyenin ihmali pes dedirtti: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.