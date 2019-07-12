Alman basını: 'ABD’nin yeni kabusu olacak proje'

Rusya hükûmeti, Çin’in Kuşak Yol Girişimi kapsamında Avrupa ile Çin’i birbirine bağlayacak olan dev bir otoyol yapma hazırlığına girişti. Kazakistan ile Belarus’u birleştirecek olan otoyolun Çin ile Avrupa arasında taşınacak ürünler için en kısa yol olduğu belirtilirken, inşaatın tamamlanmasının ardından ABD’nin jeopolitik ve ekonomik çıkarlarının sekteye uğrayacağı bildirildi.

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ

Almanya’nın en çok ziyaret edilen haber sitelerinden Heise’de “ABD’nin kabusu olacak: Rusya ve Avrasya Ekonomik Bölge Planı” başlığıyla yayımlanan bir yazıda, söz konusu otoyol projesinin, Türkiye’de de uygulanan “yap-işlet-devret” modeli ile hayata geçirileceği ve Rusya devletinin ekonomik olarak hiçbir yükümlülüğü olmayacağı aktarıldı.

SİYASİ RİSKLER, MOSKOVA YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞUNDA

Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek inşaatın 9,5 milyar dolara mâl olması beklenirken, 550 milyon dolarlık garantinin devlet tarafından güvence altına alınacağı bildirildi. Ülkeler arası sınır kapılarının kapatılması gibi siyasi riskler de Rusya hükûmetinin sorumluluğuna bırakıldı.

12 YIL SONRA KÂR ETMESİ BEKLENİYOR

Projenin tamamlanmasını takip eden 12 yılın ardından kâr etmesi beklenen otoyolun, Avrupa ile Çin arasındaki kamyon trafiğinin yanı sıra özellikle Çin’in son dönemde büyük yatırımlar yaptığı “kendi kendini sürebilen” kamyon filosuna ev sahipliği yapması bekleniyor.

6 YILDA 100 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM HEDEFİ

Çin’den Portekiz’e uzanan yolun bel kemiğini oluşturmak isteyen Rusya, 6 yılda 100 milyar dolar harcayarak otoyollar, havalimanları, limanlar ve demir yolları inşa ederek hem yurt içindeki ulaşım ağını geliştirmeyi hem de daha büyük bir ticari ağın orta noktası olmayı hedefliyor.

ABD İÇİN KABUS

Alman basınında yer alan haberde, Vaşington yönetiminin gözünden bakıldığında, hâlihazırda ABD kontrolünde bulunan ticaret yollarını baypas eden söz konusu projenin tam bir kabustan ibaret olduğu kaleme alındı.

Avrasya’da yaşanacak böylesi bir gelişmenin, Vaşington yönetiminin Çin politikasında gözle görülür değişimler gerçekleşmesine yol açacağını aktaran Heise haber sitesi, ABD’nin Doğu Avrupa devletlerini ne pahasına olursa olsun yanında tutarak Rusya ve Asya rüzgarına set oluşturmaya çalışacağını yazdı.