Alman basını: Bu süreçte kazanan Türkiye olacak

19 Mart 2022 Cumartesi 16:32 - Güncelleme: 19 Mart 2022 Cumartesi 18:38

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 24'üncü gününe girdi. Tüm dünya saldırıların bir an önce durdurulması için harekete geçti. Amerika ve Avrupa ülkeleri Rusya'yı hedef alan ağır yaptırım kararlarını peş peşe duyurdu.

Yaptırımlar ekonomiden sosyal hayata birçok alanı etkilerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geri adım atmadı.

Sürecin en başından bu yana arabuluculuk yapma gayretinde olan Türkiye ise bu savaşta dengeli bir politika izleyerek Ukrayna ve Rusya ile ilişkilerini aynı düzeyde devam ettiriyor.

DÜNYACA ÜNLÜ BİRÇOK MARKA RUSYA'DAN ÇEKİLDİ

Ülkelerin aldığı kararlar doğrultusunda dünyaca ünlü birçok marka Rusya'dan çekildi. Bu durum ise Türk şirketlerinin Rusya'ya yönelmesine neden oldu.

Almanya'da yayın yapan Bild gazetesi, Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ilişkilerin geleceğini mercek altına aldı.

McDonald's'ın Rusya'daki şubelerini kapattığını hatırlatan Bild, Big Mac'in yerini Türk dönerinin alabileceğini yazdı.

KAZANÇLI ÇIKACAK OLAN TÜRKİYE

Saldırıların daha ne kadar süreceği ve sıradaki yaptırımlar henüz net olmasa da Alman Bild gazetesi, bu sürecin tek kazananının Türkiye olacağını belirtti. Manşette yer alan haberde, Rusya'nın Batılı şirketler yerine Türk şirketlerin girişimlerine sıcak baktığının altını çizdi.

Türkiye'nin ekonomik olarak ikinci bir şansına daha dikkat çekilen haberde Rusya'dan ayrılan büyük Amerikan şirketlerinin adresinin de Türkiye olabileceği belirtildi.