Alman basını: Rusya ABD'ye 'bombardıman uçaklarım arka bahçende' mesajı veriyor

Rusya'nın Venezüela'ya nükleer bomba atma kabiliyetine sahip 2 adet Tu-160 bombardıman uçağı göndermesiyle başlayan kriz, devam ediyor. Resmi kaynaklara göre Rusya'nın Tu-160'ları Venezüela'nın planladığı Hava Kuvvetleri Tatbikat'ında da yer alacak.

Alman Frankfurter Allgemeine gazetesi gerçekleştirilecek tatbikat ilgili, ''Rus bombardıman uçaklarının ABD'nin arka bahçesinde olması, Washington'a bir mesajdır.'' değerlendirmesinde bulundu. Frankfurter Allgemeine'e göre tatbikatla Venezuela'nın ABD'ye verdiği mesaj ise, ''Biz yalnız değiliz'' olacak.

Gazetenin yazısında, Rusya ile Venezuela arasındaki silah ticaretinin 2006'da başladığı da hatırlatıldı. ABD'nin 2006 yılında itibaren Venezuela'ya silah tedarikini durdurduğunu ve İsrail'in Venezuela'ya F-16 savaş uçağı için yedek parça tedarik etmesine izin vermediği belirtilirken, bu gelişmelerle Chavez'in yüzünü Moskova'ya döndüğü ve Rus silahlarını satın almaya başladığı belirtildi.

ABD TEPKİLİ AMA...

Tu-160'ların Venezula'ya gelmesine tepki gösteren ABD ise, tepkisini başka yollardan dile getirmeye çalışıyor. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya'nın Venezuela'ya gönderdiği uçaklarla ilgili yaptığı açıklamada, ''İki yozlaşmış yönetimin, halkları acı çekerken kamu fonlarını boş yere harcadığını'' belirtti. Pompeo'nun açıklamasını eleştiren Kremlin ise ifadeleri, ''Yakışıksız ve yanlış'' olarak niteledi.

ABD’nin Kolombiya Büyükelçisi Kavin Whitaker ise, Rus Tu-160'larını, 'müze eserleri’ne benzetti. Whitaker'a cevap veren Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konoşenkov, ''Sarf ettiği sözler amatörce'' demişti.