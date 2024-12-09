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Dünya

Alman Başkandan 'Türkiye' itirafı: Tüm Orta Doğu'da büyük rol oynayacak

Almanya'da ana muhalefetteki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, Türkiye'nin güçlendiğini belirterek tüm Orta Doğu'da büyük rol oynayacağını söyledi. Merz, Avrupa Birliği üye ülkelere Türkiye ile daha da güçlü şekilde çalışılması gerektiği çağrısında bulundu.

AA9 Aralık 2024 Pazartesi 23:09 - Güncelleme:
Alman Başkandan 'Türkiye' itirafı: Tüm Orta Doğu'da büyük rol oynayacak
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Merz, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'ye ilişkin Alman RTL televizyon kanalına değerlendirmede bulundu.

Rusya'nın "zayıfladığını" belirten Merz, "Çünkü Rusya, Suriye'yi ve oradaki rejimi koruyan bir güçtü. Ve Türkiye güçlendi. O (Türkiye) şimdi tüm Orta Doğu bölgesinde daha da büyük bir rol oynayacak." dedi.

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Almanya'da 23 Şubat'ta yapılması planlanan erken genel seçimlerde Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı olan Merz, "Bu yüzden bize, sadece biz Almanlara değil, Avrupalılara da iyi bir tavsiye şu olabilir: Bu bölgede siyasi olarak da barışı tesis etmek için şimdi Türkiye ile çok daha güçlü şekilde birlikte çalışmalıyız." ifadesini kullandı.

Merz, bunun artık "Alman ve Avrupa siyasetinin bir görevi" olduğunu kaydetti.

CDU Genel Başkanı Merz ayrıca, "Şimdi bekleyip Suriye'de gerçekten neler olduğunu, iç savaşın gerçekten bitip bitmediğini görmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Merz, bugün Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret ederek, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştü.

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