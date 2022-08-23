Alman BILD'de deprem: LGBT desteği istifa getirdi

Almanya'nın ünlü gazetesi BILD, istifa depremi ile sallanıyor. Gazeteci Ralf Schuler, giderek LGBT yanlısı bir tutum sergileyen BILD'den şikayetçi oldu ve istifa etti. Schuler, "Daha fazla bir siyasi hareket ve onun bayrağı altında çalışmaya hazır değilim" dedi.

Schuler, AXEL Springer Yayınevi CEO'su Matthias Döpfner ve Bild Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Johannes Boie'e bir mektup yazarak istifa etti. Mektupta Schuler, "Her türlü ayrımcılık kötü. Ayrımcılığa karşı çıkmak, bizim şu an yaptığımız gibi LGBT hareketinin ajandasını sahiplenmek değildir. Bu, sağlam bir şekilde LGBT hareketinin yanında durduğumuz anlamına gelmez. Ayrıca bu, bir gazetecinin görevi değildir" sözlerine yer verdi.

Schuler, "Ben ne LGBT hareketinin bayrağı altında, ne de bir başka hareketin bayrağı altında çalışmak istiyorum. Gökkuşağı bayrağı sadece hoşgörü ve empati bayrağı değildir" dedi ve hareketin militan yönüne işaret etti. Schuler, harekete eleştirel gözle bakılması gerektiğini belirtirken, mektubunda "LGBT hareketinin yanındayız" diyen Genel Yayın Yönetmeni Boie'yi de sert dille eleştirdi.

İSTİFA EDEN İKİNCİ KİŞİ

Schuler, 2013 yılından bu yana meclis bürosu şefi olarak çalışıyordu. Aynı zamanda gazeteci, LGBT nedeniyle istifa eden ikinci kişi oldu.

Daha önce de Bild politika editörü Judith Sevinç Basad benzer gerekçelerle istifasını sunmuştu.