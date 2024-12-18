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Dünya

Alman devi iflas eşiğine geldi! Planlarını hazırladılar

Alman makine mühendisliği şirketi Manz AG'nin iflas başvurusunda bulunmayı planladığı bildirildi.

AA18 Aralık 2024 Çarşamba 17:16 - Güncelleme:
Alman devi iflas eşiğine geldi! Planlarını hazırladılar
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Manz AG tarafından yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu'nun iflas yasası uyarınca iflas ve aşırı borçluluk nedeniyle iflas işlemlerinin başlatılması için başvuruda bulunmaya karar verdiği belirtildi.

İflasın kredi sağlayıcıların daha fazla fon sağlamama kararından kaynaklandığı ifade edilen açıklamada, finansörler ve yatırımcılarla yoğun görüşmeler yapıldığı ancak bunların bir finansman çözüme yol açmadığı aktarıldı.

Yönetim Kurulu'nun yaklaşan iflas sürecine rağmen potansiyel yatırımcılarla görüşmeye devam ettiği bildirildi.

Bu arada, otomasyon, lazer işleme ve metroloji alanlarında faaliyet gösteren çok uluslu bir Alman mühendislik şirketi olan Manz, 1435 kişiyi istihdam ediyor.

Reutlingen merkezli şirket 2023'te yaklaşık 250 milyon avroluk satış gerçekleştirdi.

Ticari araç üreticisi Daimler Truck, 2022'de sermaye artırımının bir parçası olarak Manz'in yaklaşık yüzde 10 hissesini satın almıştı.

- SİPARİŞ EKSİKLİĞİ

Öte yandan, Almanya'da makine mühendisliği sipariş krizinden çıkamıyor.

Alman Mühendisler Derneği (VDMA) verilerine göre ülkede makine mühendisliğinde siparişler yılın ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20 azaldı.

Almanya'nın en büyük ikinci sektörü olan makine mühendisliği 1 milyondan fazla istihdam sağlıyor. Üretiminin yüzde 70'ten fazlası da ihraç ediliyor.

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