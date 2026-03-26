Dünya

Alman devi katile füze üretecek! Hitler'e de destek olmuşlardı

Alman otomotiv şirketi Volkswagen, fabrikalarından birini Demir Kubbe için füze üretim tesisine dönüştürülecek. Avrupa ülkelerine silah satışı yapılmasını da kapsayan proje, Alman hükümetinden de destek gördü. Volkswagen, 2. Dünya Savaşı sırasında Hitler'e askeri araçlar ve V1 uçak bombası üretmişti.

MUSTAFA KARAOĞLU26 Mart 2026 Perşembe 08:06
Alman otomobil devi, Demir Kubbe hava savunma sistemine füze ekipmanı üretmek için İsrailli şirketle ortaklık yapmaya hazırlanıyor.

Alman otomotiv şirketi Volkswagen, fabrikalarından birini otomobil üretiminden Demir Kubbe için füze üretim tesisine dönüştürmeyi planlıyor. Financial Times'ta yer alan habere göre Volkswagen, İsrail'e ait Rafael Advanced Defence Systems şirketi ile görüşmeler yürütüyor. Buna göre anlaşma sağlanırsa otomotiv şirketi, Almanya'nın Osnabrück kentindeki fabrikasını Demir Kubbe için füze üretim tesisine dönüştürecek.

AB'YE DE PAZARLANACAK

Planın öncelikli hedefinin kapanma riskiyle karşı karşıya olan Osnabrück fabrikasındaki 2 bin 300 işçinin tümünü istihdamda tutmak olduğu ifade edilirken iki şirketin anlaşmanın sonucunda üretilen savunma sistemlerini Avrupa hükümetlerine pazarlamayı planladığı da belirtildi. İsrail'e her koşulda açıkça desteğini sunan, Gazze'deki soykırımı görmezden gelip Siyonist işgal devletini sürekli aklamaya çalışan Alman hükümetinin anlaşmayı aktif olarak desteklediği de vurgulandı. Anlaşmanın hayata geçirilmesi durumunda araba üretim fabrikasının 12 ila 18 ay içinde silah üretimine başlayacağı belirtildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Trafik magandası dehşet saçtı: Ailesinin gözü önünde saldırdı

Kapat
Video yükleniyor...

