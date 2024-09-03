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Dünya

Alman devinden 'geride kalıyoruz' itirafı

Almanya'nın dijital teknolojilerin araştırılması ve kullanımı konusunda diğer ülkelere kıyasla çok geride kaldığı bildirildi.

AA3 Eylül 2024 Salı 16:32 - Güncelleme:
Alman devinden 'geride kalıyoruz' itirafı
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Alman Kamu Kalkınma Bankası (KfW), uluslararası karşılaştırmada Almanya'nın dijitalleşmedeki konumuna yönelik raporunu yayınladı.

Raporda, dijital teknolojilerin araştırılması ve geliştirilmesinin Almanya'nın güçlü olduğu bir alan olmadığı belirtilerek, Çin, ABD ve Japonya gibi dijital teknolojide önde gelen ülkelerle karşılaştırıldığında Almanya'nın daha az bilimsel yayın ve patent ürettiği kaydedildi.

Çin ve ABD'nin, Almanya'nın sırasıyla 6 ve 4 katı kadar dijital teknolojilerle ilgili bilimsel çalışma yayınladığı ifade edilen raporda, dijital dönüşüm alanındaki patent başvurularında Japonya'nın başı çektiği, bu ülkeyi ABD'nin izlediği aktarıldı.

KfW'nin raporunda, Almanya'nın dijital teknolojilere dayalı malları yurt dışına sattığından daha fazla ithal ettiği de belirtilerek, "Dijital teknolojilerin uygulanması söz konusu olduğunda Alman şirketleri, dijitalleşmeye yapılan nispeten düşük yatırımlar nedeniyle AB'nin ancak orta sıralarında yer almaktadır." ifadeleri yer aldı.

Raporda, Kovid-19'un ardından KOBİ'lerde dijitalleşme harcamalarının önemli ölçüde artmasının cesaret verici olduğuna işaret edilerek, başarılı bir dijital dönüşüm için akademik araştırmaların güçlendirilmesi, iş desteğinin daha da geliştirilmesi ve bilgi transferinin iyileştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Ayrıca raporda, ekonomi politikası tedbirleriyle ilgili olarak, finansman ve stratejik yönelim gibi belirli dijitalleşme engellerinin masaya yatırılması gerektiği de kaydedildi.

Almanya'nın dijital teknolojilerin araştırılması ve kullanımında lider ülkeleri yakalamak için çok sabırlı olması gerektiği ifade edilen raporda, "Almanya'da dijital dönüşüm başarısız olursa, refahta önemli kayıplar yaşanma riski var." uyarısında bulunuldu.

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