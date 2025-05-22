Alman ekonomisi tehlike çanlarını çalıyor! Yeniden daralma başladı

S&P Global tarafından hazırlanan HCOB (Hamburg Ticaret Bankası) mayıs ayı öncü PMI verileri açıklandı.

Buna göre, ülkede nisanda 50,1 olan bileşik PMI, mayısta 48,6'ya gerileyerek son 5 ayın en düşük seviyesine indi.

Yeniden büyümeyi gösteren 50 seviyesinin altına düşen bileşik PMI'ya ilişkin piyasa beklentisi mayısta 50,4'e yükselmesi yönündeydi.

Ülkede hizmet sektörü PMI da mayısta zayıflayan talep ve müşteri satın almaya yönelik belirsizliğiyle 49'dan 47,2'ye gerileyerek son 30 ayın en düşük seviyesine indi.

İmalat sanayi PMI ise söz konusu ayda 48,4'ten 48,8'e yükselerek, son 30 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Açıklamada, "Mayısta Almanya'da ekonomik faaliyetlerinde düşüş, ülkenin hizmet sektöründe derinleşen bir gerilemeyi yansıttığını gösterdi. Daralma, kısmen yeni ihracat siparişlerindeki artışla desteklenen imalat üretimindeki büyümeye rağmen gerçekleşti." denildi.

İş dünyası beklentilerinin toparlanma gösterdiğinin ifade edildiği açıklamada, iş gücü piyasasının baskı altında kalmaya devam ettiği aktarıldı.

Hamburg Ticaret Bankası Başekonomisti Cyrus de la Rubia, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Mayıs PMI rakamlarının karışık bir tablo çizdiğini belirterek, "Burada hem olumlu hem de olumsuz yönler var. İşin iyi tarafı, üretimin üç aydır art arda yükselmesi ve yeni siparişlerin de bunu takip etmesi nedeniyle imalat sektörü daha iyi durumda. Buna karşın hizmet sektöründe faaliyetler daha keskin düşüş gösterdi." ifadelerini kullandı.

Hizmet sektörünün Alman ekonomisinin büyük bir bölümünü oluşturduğunu hatırlatan la Rubia, "Birinci çeyrekte Alman ekonomisinde mütevazı büyüme (yüzde 0,2) göz önüne alındığında, bu son veriler Ekonomi Bilirkişi Kurulu'nun (SVR) tahminleriyle örtüşüyor. Yani ekonomi bu yıl sadece suda yüzüyor olabilir." yorumunu yaptı.

PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeye işaret ederken, altı daralmayı gösteriyor.

İmalat ve hizmet sektörleri, Alman ekonomisinin üçte ikisinden fazlasını oluşturuyor.

EKONOMİ BÜYÜMEDE ZORLANIYOR

Bu arada, tarife savaşları ve Trump'ın bazı açıklamaları küresel ticaret üzerindeki olumsuz etkilere ilişkin endişeleri körüklerken çoğu analist, Trump'ın gümrük vergisi politikasını Alman ekonomisinin büyümesinde "özel risk" olarak görüyor.

Trump'ın agresif gümrük vergisi politikası küresel ekonomik görünümü gölgelerken, bölgedeki diğer ülkelere kıyasla daha büyük oranda imalat sektörüne bağımlı olan Alman ekonomisi, üretimdeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Ülke ekonomisi, 2024'ün tamamında bir önceki yıla göre yüzde 0,2 geriledi. Çin ile artan rekabet ve yapısal sorunların ekonomiyi frenlemesiyle art arda ikinci yıl küçülme yaşandı.

Hükümet, 24 Nisan'da bu yıl için daha önce yüzde 0,3 olarak açıklanan büyüme beklentisini ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının ardından küresel ticari gerginliklerin etkisiyle yüzde sıfıra düşürmüştü.

Hükümetin son tahmini gerçekleşir ve ekonomi bu yıl da büyümezse, art arda üçüncü yıldır büyümemiş olacak.

Öte yandan, Alman ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde hane halkı tüketim harcamaları ve yatırımlar sayesinde yüzde 0,2 oranında büyüyerek, resesyona girmekten kurtulmuştu.

Hükümete danışmanlık yapan Ekonomi Bilirkişi Kurulu (SVR) ise dün ekonomiye ilişkin 2025 büyüme tahminini yüzde 0,4'ten sıfıra düşürmüştü.