Alman fırkateynin ABD İHA'sına ateş etmesi vekillerden gizlendi!

Bild gazetesinin haberine göre, Alman ordusunun, Federal Meclis Savunma Komisyonu üyelerine 27 Şubat'ta gönderdiği gizli raporda, Hessen fırkateyninin Husilere ait 2 İHA'yı düşürdüğüne ilişkin ayrıntılı bilgi yer aldı.

Ancak raporda, fırkateynin 26 Şubat'ta ABD'ye ait bir İHA'ya iki kez ateş ettiği ve iki kez ıskalamasından bahsedilmeyerek "bu utanç verici" olayın milletvekillerinden gizli tutulduğu kaydedildi.

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri Meclis Grubunun Savunma Politikaları Sözcüsü Florian Hahn, olumlu haberlerin hemen yayıldığını belirterek, "Kötü haberler halının altına süpürülüyor." dedi.

Hahn, Pistorius'u parlamentoya sorumluluk içinde bilgi vermek yerine bencil hareket etmekle suçladı.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Milletvekili Ingo Gaedechens de Pistorius'u eleştirerek, "Sevinç mesajları hemen ilan ediliyor ancak bir aksilik olduğunda her şeyin üstü kapatılıyor. Boris Pistorius'un bakanlığından yapılan bilgilendirme politikası parlamentoya karşı saygısızlıktır." ifadelerini kullandı.

Gaedechens, Alman donanmasının mühimmat sorununa da işaret ederek, "Her gereksiz atış bir sorundur ve fırkateynin devam eden operasyonunu doğrudan etkiliyor." diye konuştu.

Milletvekili Gaedechens, kendilerinin bu tür bilgileri gazeteden öğrenmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Michael Stempfle, Hessen fırkateyninin dün bölgede tehlikeli olup olmadığını bilmediği bir İHA'yı gözlemlediğini, söz konusu İHA'nın ateş edilerek düşürülmeye çalışıldığını ancak başarılı olunmadığını söylemişti.

Stempfle, İHA'nın hangi ülkeye ait olduğunu açıklamamıştı.

Almanya'nın "Hessen" fırkateyni, Avrupa Birliğinin (AB) Kızıldeniz'de ticari gemilerin seyrüsefer güvenliğini sağlamaya yönelik oluşturduğu "Aspides" misyonu kapsamında bölgede bulunuyor.