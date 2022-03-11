İSTANBUL 3°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mart 2022 Cuma / 8 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,9656
  • EURO
    16,467
  • ALTIN
    959.05
  • BIST100
    2052.19
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Alman hastanesi Rus ve Belarusluların hasta olarak kabul edilmeyeceğini duyurdu
Dünya

Alman hastanesi Rus ve Belarusluların hasta olarak kabul edilmeyeceğini duyurdu

Almanya'da özel bir hastanenin, Rus ve Belarusluları hasta olarak kabul etmeme kararı aldığı ortaya çıktı.

AA11 Mart 2022 Cuma 10:50 - Güncelleme: 11 Mart 2022 Cuma 10:51
ABONE OL

Alman medyasında yer alan haberlere göre, Münih'teki Latros Kliniği, çalışanlarına gönderdiği bir yazıda, Rus ve Belarusluların hasta olarak kabul edilmeyeceğini duyurdu.

Yazıda, Rus ve Belaruslu vatandaşların planlanan ameliyatları varsa ertelenmesi istendi.

Rus ordusunun Belarus hükümetinin yardımıyla Ukrayna'yı işgalinin şiddetle kınandığı belirtilen yazıda, "Rusya özgürlüğümüzü ve demokrasimizi tehdit ediyor. Bu nedenle, şu andan itibaren ve bir sonraki duyuruya kadar hiçbir Rusya ve Belarus vatandaşı tarafımızdan tedavi edilmeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

Yazının sosyal medyaya düşmesinin ardından klinik, çok sayı kişi tarafından eleştirildi.

Hastane yoğun eleştiriler karşısında geri adım atarak özür diledi ancak söz konusu vatandaşların hasta olarak kabul edip etmeyeceğine ilişkin açıklama yapılmadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.