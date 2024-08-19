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Dünya

Alman hava yolu firması Lufthansa, Orta Doğu'ya uçuş iptallerinin süresini uzattı

Lufthansa'nın Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle Amman, Beyrut, Erbil, Tahran ve Tel Aviv'e yönelik uçuş iptallerinin süresini uzattığı ifade edildi.

AA19 Ağustos 2024 Pazartesi 14:50 - Güncelleme:
Alman hava yolu firması Lufthansa, Orta Doğu'ya uçuş iptallerinin süresini uzattı
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Luftansa'dan yapılan açıklamada, mevcut güvenlik analizine dayanarak Orta Doğu'daki operasyonlarında güncellemeye gidildiği ifade edildi.

ÜCRETSİZ REZERVASYON DEĞİŞİKLİĞİ SEÇENEĞİ

Açıklamada, Amman, Beyrut, Erbil, Tahran ve Tel Aviv'e olan bütün uçuşların 26 Ağustos'a kadar askıya alındığı belirtilerek, iptallerden etkilenen yolculara, ücretsiz rezervasyon değişikliği veya iptal seçeneğinin sunulduğu kaydedildi.

GÜVENLİK GEREKÇESİYLE UÇUŞLAR İPTAL EDİLMİŞTİ

Lufthansa daha önce, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler nedeniyle yapılan güvenlik analizi çerçevesinde 21 Ağustos'a kadar Amman, Beyrut, Erbil, Tahran ve Tel Aviv'e tüm uçuşları iptal etmişti.

Lufthansa Grubu; Eurowings, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines gibi firmaları da bünyesinde bulunduruyor.

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