Alman hükümeti, Gazze'nin kuzeyindeki insani durumu ''vahim'' olarak nitelendirdi

Sözcü Deschauer, Berlin'de yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki insani durumu vahim olarak nitelendirdiklerini belirterek, bölgeye insani yardımların geçişine izin verilmesi çağrısı yaptı.

Çok sayıda sivilin öldürüldüğüne dair raporlar olduğunu dile getiren Deschauer, özellikle Gazze Şeridi'nin yardım malzemelerinden mahrum kalmasının çok endişe verici olduğunu ifade etti.

Deschauer, sivil ölümlerine ilişkin raporların korkunç olduğuna dikkati çekerek, "Burada bunu bir kez daha açıkça vurgulamak istiyorum, İsrail'in operasyonlarını gerçekleştirirken meşru müdafaa hakkı ile uluslararası insancıl hukukun dar sınırlarına uyması gerekiyor. Bu tür raporları gördüğünüzde ciddi soru işaretleri var ve bu doğrultuda onları uluslararası hukukun gerekliliklerine uymaya çağırıyoruz." dedi.

Ayrıca Deschauer, İsrail'in Lübnan'daki BM barış güçlerine yönelik saldırılarıyla ilgili "endişelerini" yineledi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 603 Filistinli öldü, 99 bin 795 kişi yaralandı.