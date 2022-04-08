Alman hükümetinden 'enflasyon' planı

Alman hükümetinin yüksek enflasyon ve enerji fiyatlarındaki keskin artışa önlem olarak hazırladığı yasa tasarısı mecliste görüşülüyor.

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, Federal Meclis'te söz konusu yasa tasarısına ilişkin yaptığı konuşmada, hükümetin algılanan enflasyonu vergi indirimi ile azaltmak istediğini belirterek, "Çünkü bu tehlikeli ücret-fiyat sarmallarını önlemeye bir katkı sağlayacak." dedi.

Lindner, "Bu önlemlerin uzun vadeli bir etkisi olduğunu" dile getirerek, ailelerin tasarıyla tasarruf edebileceğini vurguladı.

Yasa tasarısında şirketler için demirbaşlarda daha iyi yıpranma payı seçenekleri ve 3 bin avroya kadar bir bakım yardımı dahil olmak üzere daha fazla vergi indirimi planlanıyor.

Almanya'da enflasyon oranı martta yüzde 7,3 ile 1981'den bu yana en yüksek seviyedeydi. Ancak akaryakıt ve gıda gibi daha sık satın alınan ürünlerdeki fiyat artışlarının resmi enflasyon oranından yüksek olması dikkati çekiyordu.

