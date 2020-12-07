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Dünya

Alman isimden koronavirüs aşısını bulan Türk profesöre övgü dolu sözler

Almanya Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Başbaşkanı Armin Laschet, koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. Uğur Şahin'e'Almanya'da okul birinciliği olan bir Türk'ün bugün salgına karşı aşı bularak bizlere umut olması bizleri mutlu ediyor' sözleriyle övgüler yağdırdı.

DHA07 Aralık 2020 Pazartesi 12:29 - Güncelleme: 07 Aralık 2020 Pazartesi 12:29
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Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech’in ABD’li Pfizer ile birlikte geliştirdiği koronavirüs (Kovid-19) aşısının yüzde 95 etkinlik gösterdiğinin duyurulmasının ardından haber tüm dünyada büyük bir mutlulukla karşılandı.

Almanya Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Başbaşkanı Armin Laschet, parlamentoda dünyayı ölümcül salgından kurtarabilecek aşıyı bulan Türk göçmelerin çocukları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’nin başarısına parlamentodaki konuşmasında övgüler yağdırdı. 

Laschet, parlamentodaki konuşmasında Türk biliminsanlarını "1969 da 4 yaşında bir çocuk olarak Türkiye’den Ford fabrikasında çalışan babasının yanına gelen ve eğitimini Almanya'da yaparak; hatta okul birincisi olan bir Türkün bugün salgına karşı aşı bularak bizlere umut olması bizleri mutlu ediyor. Almanya'daki aşırı sağcıların bunu görmesini diliyoruz. Almanya'daki sağduyu vatandaşlar, yabancıların gelmesinden çok memnunuz iyi ki gelmişler" sözleriyle övdü.

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