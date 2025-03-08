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Dünya

Alman istihbaratından ''birliğimizi sınamak istiyorlar'' itirafı

Alman Dış İstihbarat Teşkilatı (BND) Başkanı Bruno Kahl, Rusya'nın Batı'nın birliğini sınamak istediğini söyledi.

AA8 Mart 2025 Cumartesi 17:35 - Güncelleme:
Alman istihbaratından ''birliğimizi sınamak istiyorlar'' itirafı
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Kahl, Deutsche Welle'ye (DW) yaptığı açıklamada, görevini ülke dışındaki tehditleri açıklığa kavuşturmak olarak tanımladı ve daha önce Rusya'nın NATO'nun 5. maddesinin güvenilirliğini test etmeyi planladığını öne sürdü.

Ayrıca istihbarat servislerinin dışında son dönemde Rusya'daki medyada da NATO'nun 5. maddesinin geçerliliğini yitirdiğine dair seslerin yükseldiğini savunan Kahl, "Bunun doğru olmamasını ve test edilerek mahcup bir duruma düşmeyeceğimizi ümit ediyoruz. Ancak Rusya'nın bizi test etmek ve Batı'nın birliğini sınamak istediğini varsaymak zorundayız." dedi.

Kahl, Ukrayna'daki savaşın sona ermesi durumunda Rusya'nın teknik, maddi ve insan kaynaklarıyla Avrupa'ya karşı daha erken bir tehdit oluşturabileceği uyarısında bulunarak, "Rusya tarafından Avrupalılara yönelik somut bir tehlike ve belki bir şantaj hesapladığımızdan önce gerçekleşebilir." dedi.

Kahl, şu anda bir tarih vermek istemediğini belirterek, "Ancak her şey birbirine bağlı. Ukrayna'daki savaşın erken sona ermesi, Rusya'nın enerjisini istediği yerde, yani Avrupa'ya karşı kullanabilmesini sağlar." diye konuştu.

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